Innlent

Glugga­gægir flúinn þegar lög­reglu bar að garði

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Mynd tengist frétt ekki beint.
Mynd tengist frétt ekki beint. Getty

Lögreglumenn voru kallaðir út vegna tilkynningar um mann sem gægðist inn um glugga á húsi. Þegar lögregluna bar að garði var hann hins vegar horfinn á brott.

Þetta er á meðal verkefna Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá í dag.

Annars staðar í borginni, í umdæmi lögreglustöðvar tvö sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ, ók maður á barn og yfirgaf svo vettvang. Hann var stöðvaður við akstur skömmu síðar.

Lögreglumenn á lögreglustöð þrjú sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti fór á vettvang þar sem mannlaus bifreið hafði verið skilin eftir á gatnamótum. Hún var fjarlægð að beiðni lögreglu.

Lögreglumál

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