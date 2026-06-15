Lögreglumenn voru kallaðir út vegna tilkynningar um mann sem gægðist inn um glugga á húsi. Þegar lögregluna bar að garði var hann hins vegar horfinn á brott.
Þetta er á meðal verkefna Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá í dag.
Annars staðar í borginni, í umdæmi lögreglustöðvar tvö sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ, ók maður á barn og yfirgaf svo vettvang. Hann var stöðvaður við akstur skömmu síðar.
Lögreglumenn á lögreglustöð þrjú sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti fór á vettvang þar sem mannlaus bifreið hafði verið skilin eftir á gatnamótum. Hún var fjarlægð að beiðni lögreglu.