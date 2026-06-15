Innlent

„Við getum ekki fram­kvæmt rauneftirlit á dag­vinnu­tíma“

Árni Sæberg skrifar
Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri á lögreglustöðinni á Hverfisgötu.
Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri á lögreglustöðinni á Hverfisgötu. Vísir/Ívar Fannar

Aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu gefur lítið fyrir gagnrýni veitingamanna vegna eftirlits á skemmtistöðum á föstudagskvöldið. Ekki sé hægt að framkvæma eftirlit með aðstæðum starfsmanna nema þeir séu að störfum.

Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði, sagði um helgina að það vekja furðu að lögreglan hefði ráðist í aðgerðir á skemmtistöðum á háannatíma, sem leiddu til þess að þremur stöðum var lokað á föstudagskvöld.

Samtökin gerðu ekki athugasemdir við sakargiftirnar en aðgerðin beindist gegn öryggisþjónustufyrirtæki sem starfar á stöðunum, að sögn lögreglu.

Greint var frá því að lögreglan hefði farið inn á staði í Reykjavík og Hafnarfirði á föstudagskvöld til að kanna stöðu rekstrarleyfa og starfsleyfa öryggisfyrirtækis sem sá þar um dyravörslu. Í ljós hefði komið að starfsleyfin væru ekki til staðar og stöðunum lokað. Á einum staðanna beindust aðgerðir að hugsanlegu skattlagabroti og honum var lokað í samstarfi við skattayfirvöld, að sögn lögreglu.

Framkvæma eftirlitið þegar vinnustaðir eru opnir

Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri á lögreglustöðinni á Hverfisgötu, segir í samtali við Vísi að lögreglan hafi eftirlitsskyldu gagnvart veitingastöðum, sem rækt sé í samstarfi við Vinnumáeftirlitið, vinnumálastofnun og Skattinn. Þá hafi hún einnig eftirlit með leyfisskyldum öryggisþjónustum, sem leigi út dyraverði.

„Við erum sem sagt að fara á alls konar vinnustaði, hvort sem það eru veitinga- og skemmtistaðir, byggingariðnaður og svo framvegis og framvegis, alls konar staðir. Við erum að framkvæma rauneftirlit á vinnustöðunum hvenær sem er sólarhrings, þegar þeir eru opnir. Það geta verið vinnustaðir sem eru bara opnir á dagvinnutíma, svo aðrir sem eru á dag- og kvöldtíma og svo eru aðrir sem eru allan sólarhringinn.“

Með þessu eftirliti fái stofnanirnar upplýsingar um hagi starfsfólks, hvort það fái greidd laun, sé með tilskilin leyfi og þar fram eftir götunum.

„Skemmtistaðir eru bara opnir á kvöldin og um helgar, kannski eru mismunandi opnunartímar eftir hverjir eru, þannig að við getum ekki framkvæmt rauneftirlit á dagvinnutíma af því að við erum að reyna að ná til starfsfólksins. Því miður er það svo á mörgum vinnustöðum að erum við að finna starfsfólk sem er ekki á launum eða eru á svo lágum launum að þau eru bara ekki mannsæmandi.“

Vilja vera sýnileg

Meðal þess sem Einar gagnrýndi varðandi aðgerðir lögreglu þegar eftirlit með veitingastöðum fer fram var að lögreglumenn mættu í fullum skrúða, eins og hann orðaði það, og lokuðu stöðum.

Unnar Már segir það einfaldlega vera vegna þess að lögregla vilji vera sýnileg þegar hún er að störfum. Hvort sem það er gagnvart veitingamönnum, gestum eða öðrum almenningi.

„Stundum er kvartað yfir því að við séum í einhverjum feluleik. Við erum að reyna að koma í veg fyrir það með því að vera bara mjög áberandi.“

Lögreglumál Veitingastaðir Vinnumarkaður

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