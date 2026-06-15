„Við getum ekki framkvæmt rauneftirlit á dagvinnutíma“ Árni Sæberg skrifar 15. júní 2026 14:55 Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri á lögreglustöðinni á Hverfisgötu. Vísir/Ívar Fannar Aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu gefur lítið fyrir gagnrýni veitingamanna vegna eftirlits á skemmtistöðum á föstudagskvöldið. Ekki sé hægt að framkvæma eftirlit með aðstæðum starfsmanna nema þeir séu að störfum. Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði, sagði um helgina að það vekja furðu að lögreglan hefði ráðist í aðgerðir á skemmtistöðum á háannatíma, sem leiddu til þess að þremur stöðum var lokað á föstudagskvöld. Samtökin gerðu ekki athugasemdir við sakargiftirnar en aðgerðin beindist gegn öryggisþjónustufyrirtæki sem starfar á stöðunum, að sögn lögreglu. Greint var frá því að lögreglan hefði farið inn á staði í Reykjavík og Hafnarfirði á föstudagskvöld til að kanna stöðu rekstrarleyfa og starfsleyfa öryggisfyrirtækis sem sá þar um dyravörslu. Í ljós hefði komið að starfsleyfin væru ekki til staðar og stöðunum lokað. Á einum staðanna beindust aðgerðir að hugsanlegu skattlagabroti og honum var lokað í samstarfi við skattayfirvöld, að sögn lögreglu. Framkvæma eftirlitið þegar vinnustaðir eru opnir Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri á lögreglustöðinni á Hverfisgötu, segir í samtali við Vísi að lögreglan hafi eftirlitsskyldu gagnvart veitingastöðum, sem rækt sé í samstarfi við Vinnumáeftirlitið, vinnumálastofnun og Skattinn. Þá hafi hún einnig eftirlit með leyfisskyldum öryggisþjónustum, sem leigi út dyraverði. „Við erum sem sagt að fara á alls konar vinnustaði, hvort sem það eru veitinga- og skemmtistaðir, byggingariðnaður og svo framvegis og framvegis, alls konar staðir. Við erum að framkvæma rauneftirlit á vinnustöðunum hvenær sem er sólarhrings, þegar þeir eru opnir. Það geta verið vinnustaðir sem eru bara opnir á dagvinnutíma, svo aðrir sem eru á dag- og kvöldtíma og svo eru aðrir sem eru allan sólarhringinn.“ Með þessu eftirliti fái stofnanirnar upplýsingar um hagi starfsfólks, hvort það fái greidd laun, sé með tilskilin leyfi og þar fram eftir götunum. „Skemmtistaðir eru bara opnir á kvöldin og um helgar, kannski eru mismunandi opnunartímar eftir hverjir eru, þannig að við getum ekki framkvæmt rauneftirlit á dagvinnutíma af því að við erum að reyna að ná til starfsfólksins. Því miður er það svo á mörgum vinnustöðum að erum við að finna starfsfólk sem er ekki á launum eða eru á svo lágum launum að þau eru bara ekki mannsæmandi.“ Vilja vera sýnileg Meðal þess sem Einar gagnrýndi varðandi aðgerðir lögreglu þegar eftirlit með veitingastöðum fer fram var að lögreglumenn mættu í fullum skrúða, eins og hann orðaði það, og lokuðu stöðum. Unnar Már segir það einfaldlega vera vegna þess að lögregla vilji vera sýnileg þegar hún er að störfum. Hvort sem það er gagnvart veitingamönnum, gestum eða öðrum almenningi. „Stundum er kvartað yfir því að við séum í einhverjum feluleik. Við erum að reyna að koma í veg fyrir það með því að vera bara mjög áberandi.“ Lögreglumál Veitingastaðir Vinnumarkaður Tengdar fréttir Sýndareftirlit ef fylgjast eigi með skemmtistöðum á skrifstofutíma Eftirlit með starfsemi skemmistaða verður að stórum hluta sýndareftirlit ef það má aðeins fara fram utan háannatíma, að mati framkvæmdastjóra Heilbrigðiseftirlits Suðurlands. Talsmaður hagsmunaaðila gagnrýndi um helgina að lögregla hefði lokað skemmtistöðum um helgina. 15. júní 2026 08:24 Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Anibal Hernandez er einn eigenda skemmtistaðarins Exit sem var lokað í sameiginlegum aðgerðum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og skattsins aðfaranótt laugardags. Hann segir farir sínar ekki sléttar eftir lokunina og að dyraverðirnir sem nú starfi á staðnum starfi ekki hjá öryggisþjónustunni sem aðgerðirnar beindust gegn. 14. júní 2026 15:18 Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Þremur skemmtistöðum var lokað í sameiginlegum aðgerðum lögreglunnar og Skattsins í gærkvöldi og í nótt. Staðirnir eru í Hafnarfirði og í Reykjavík en aðgerðin beindist gegn öryggisþjónustufyrirtæki sem starfar á stöðunum. 13. júní 2026 07:46 Mest lesið Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Innlent Þetta fær Hildur í laun Innlent Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Erlent „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Innlent Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Innlent Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Innlent Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Innlent Vopnað rán í Reykjavík Innlent Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Erlent Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Erlent Fleiri fréttir „Við getum ekki framkvæmt rauneftirlit á dagvinnutíma“ Baráttan um 17. júní Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Þetta fær Hildur í laun Vill sjá reglur um samfélagsmiðla sem fyrst „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Íslenskar vefsíður í vandræðum vegna bilunar í ljósleiðarakerfinu „Í góðu lagi að gefa henni orðið núna“ Engin þörf á aukaþingi í ágúst og veitingamenn ósáttir með vinnubrögð lögreglu Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Rændur á víðavangi vegna fíkniefnaskuldar Hefja borun rannsóknarholu á Landeyjasandi í vikunni Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Sjöunda björgunarskipið komið til heimahafnar Þingmenn á síðustu metrunum Vopnað rán í Reykjavík Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Segir upptöku evrunnar geta leitt til aukins atvinnuleysis Óskiljanlegt að ráðuneytið skoði bara stöðu námsgagna í stærðfræði Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Árekstur á Kársnesi Laus úr sjálfheldu eftir um fimm tíma strand Vill samfélagssáttmála vegna tómstundaiðkunar barna Hákarlaárás og fyrrverandi varaformaður Viðreisnar vonsvikinn Um 400 skjálftar hafa mælst í þéttri hrinu Sagnfræðirannsóknir, upptaka evru, menntakerfið og málefni barna Tilkynnt um tónlistarhávaða um allan bæ Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Sjá meira