Meirihlutamyndanir að hefjast víða um land

Meirihlutaviðræður eru hafnar á þó nokkrum stöðum, meðal annars á Akureyri og í Skagafirði, þar sem útlit er fyrir að Framsóknarflokkurinn verði ekki í meirihluta í fyrsta sinn um árabil. Oddviti Framsóknar segir tíðindin koma sér í opna skjöldu.
Sjálfstæðisflokkurinn fékk langflesta sveitarstjórnarfulltrúa kjörna á landsvísu af þeim flokkum sem buðu fram undir eigin merkjum. Flokkurinn er með 125 fulltrúa og fjölgaði þeim um fimmtán. Framsókn er með 55 fulltrúa og fækkaði þeim um fimm á meðan Samfylkingin og Miðflokkur bættu bæði við sig fulltrúum á landsvísu, Samfylkingin með 38 og Miðflokkur með 23. Sjálfstæðisflokkurinn fékk hreinan meirihluta víða líkt og í Garðabæ, Kópavogi, Ölfusi, Vestmannaeyjum og Rangárþingi eystra.
Víða um land héldu meirihlutar líkt og meirihlutar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar í Múlaþingi og í Fjarðabyggð og meirihluti Sjálfstæðismanna í Árborg.
Annars staðar féllu meirihlutar líkt og í Norðurþingi, Borgarbyggð og í Reykjanesbæ þar sem hafnar eru meirihlutaviðræður Sjálfstæðisflokks og Miðflokks. Sömu sögu er að segja af Akureyri þar sem meirihlutaviðræður Sjálfstæðisflokks, L-lista og Framsóknar standa nú yfir og kæmi Framsókn þar inn í meirihluta í stað Miðflokks.
Í Skagafirði eru hafnar óformlegar viðræður Sjálfstæðisflokks og Byggðalista sem bætti við sig fylgi um helgina. Framsóknarmenn hafa undanfarin ár verið í meirihluta með Sjálfstæðismönnum, og og er því útlit fyrir að þeim verði skipt út fyrir Byggðalista jafnvel þó meirihlutinn haldi velli. Einar E. Einarsson oddviti Framsóknar segir að ef af verði, séu það mikil tíðindi enda flokkurinn verið í meirihluta í tuttugu ár.
„Þetta er allavega ekki niðurstaðan sem maður vonaðist eftir, það er alveg hægt að segja það. En það verður bara að koma í ljós hvað kemur út úr þeirra viðræðum en það var óvænt að heyra það að þeir vildu ekki einu sinni setjast niður og ræða hvort það sé grundvöllur fyrir áframhaldandi samstarfi eða ekki.“
Einar segir ekki eitthvað eitt sem valdi því að ekki hafi verið leitað til Framsóknar. „Við erum búin að vera náttúrulega lengi í meirihluta og það hefur verið margt í gangi í sveitarfélaginu, við höfum framkvæmt mjög mikið og kannski einhverjir þreyttir á því að Framsókn sé svona mikið um völd.“
Framsókn muni leggja sitt af mörkum til bæjarstjórnar, utan eða innan meirihluta. „Til þess erum við kosin, við erum jú með ágætis kosningu og sama hlutfall atkvæða og Sjálfstæðisflokkurinn var með þegar við mynduðum meirihluta með honum síðast. Og við erum með flottan lista af fólki sem bara brennur fyrir málefnum fjarðarins og við förum náttúrulega bara full af krafti inn í sveitarstjórn og nefndir og höldum áfram að vinna að hag Skagafjarðar.“