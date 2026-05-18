Lögregla varar við því að erlendir netsvikarar noti talgervil, sem breytir íslenskum texta í tal, til að blekkja fólk í gegnum síma og svíkja af því fé.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greinir frá því í tilkynningu að í lengri tíma hafi fjársvik verið í gangi sem séu þess eðlis að hringt sé í fólk og á línunni sé aðili sem gefi sig út fyrir að vera frá Microsoft og að eitthvað sé að tölvu þess sem hringt er í.
Í framhaldinu sé viðkomandi leiddur í gegnum ferli við uppsetningu búnaðar í tölvu sinni sem geri brotamönnum kleift að komast yfir fjármuni hans.
„Nú hefur sú breyting orðið á þessum svikum að bæði er hringt úr íslenskum símanúmerum og notaður er talgervill í samskiptunum,“ skrifar lögreglan.
Þannig virðist símtalið koma frá Íslandi og íslenska er töluð við þann sem reynt er að svíkja.
Telji fólk sig hafa orðið fyrir svikum af þessu tagi og hafa tapað fjármunum er því bent á að hafa tafarlaust samband við sinn viðskiptabanka til að fá ráðgjöf og í framhaldinu tilkynna málið til lögreglu, segir í tilkynningunni.
Þá minnir lögregla á netbrotagáttina á island.is sem finna má undir „samfélag og réttindi“. Þar er bæði hægt að tilkynna netbrot til lögreglu sem og tilraunir til slíkra brota.
Tækniframfarir undanfarinna ára, meðal annars þær er varða gervigreind, hafa orðið til þess að hægt er að herma eftir íslenskum framburði með mikilli nákvæmni.