G. Pétur Matthíasson, upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar, segir seinni akrein á Suðurlandsvegi verða malbikaða að nóttu til. Miklar tafir eru á Suðurlandsvegi í dag en unnið er að fræsingu og malbikun á Suðurlandsvegi við Hólmsá.
Í tilkynningu á vef Vegagerðarinnar, umferdin.is, kemur fram að umferðarstýring sé á svæðinu og að búast megi við talsverðum umferðartöfum. Tilkynningin var birt eftir að framkvæmdir hófust í morgun.
„Það er töluvert meiri umferð en menn reiknuðu með og það er búið að ákveða að malbika bara aðra akreinina um nótt,“ segir Pétur í samtali við fréttastofu.
Hann segir búið að útbúa malbik á aðra akreinina og því verði þeirri vinnu lokið í nótt en það sé búið að ákveða að malbika hina að nóttu til. Þá verði einnig umferðarstýring og framkvæmdin verði auglýst betur.
Töluverður fjöldi hefur hringt og sent tölvupósta til fréttastofu vegna tafa. Ein segist hafa beðið í allt að fimmtíu mínútur og að hún sé orðin sein í læknatíma vegna tafarinnar. Hún hefði farið aðra leið hefði hún vitað af framkvæmdunum og segir þær ekki hafa verið nægilega vel auglýstar.
Pétur segir að það verði unnið til fjögur eða fimm í dag í stað 20 eins og áætlað var. Svo verði farið í seinni akreinina eftir 20. maí og að nóttu til.
