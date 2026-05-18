Vilja halda samstarfinu áfram þrátt fyrir mikið fylgistap Agnar Már Másson skrifar 18. maí 2026 21:33 Þuríður Lillý Sigurðardóttir í Framsókn og Ragnar Sigurðsson í Sjálfstæðisflokki. Aðsend Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins í Fjarðabyggð hafa ákveðið að hefja formlegar meirihlutaviðræður um áframhaldandi samstarf flokkanna á komandi kjörtímabili. Flokkarnir töpuðu báðir verulegu fylgi milli kosninga, en meirihlutinn hélt samt velli. Greint er frá meirihlutaviðræðum í fréttatilkynningu frá flokkunum. Núverandi meirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokks, sem var myndaður í mars 2024 eftir að meirihluti Framsóknar og félagshyggjuframboðsins Fjarðalistans sprakk, rétt svo hélt velli í sveitarstjórnarkosningunum þrátt fyrir að báðir flokkarnir töpuðu einum manni hvor frá síðustu kosningum. Sjálfstæðisflokkurinn fékk þrjá fulltrúa í sveitarstjórnarkosningunum um helgina og er því í lykilstöðu en Framsóknarflokkurinn, Miðflokkur og listi Samfylkingarinnar og annars félagshyggjufólks fengu tvo fulltrúa hver. ‹ › Í tilkynningu meirihlutaflokkanna segir að samstarfið hafi gengið vel og einkennst af góðu trausti, skýrum markmiðum og sameiginlegri sýn á uppbyggingu sveitarfélagsins. Undanfarin tvö ár hafi verið lögð áhersla á ábyrgari rekstur sveitarfélagsins, aukna fjárhagslega festu, uppbyggingu innviða og öfluga sókn í atvinnu-, íþrótta- og samfélagsmálum. Fulltrúar flokkanna telja mikilvægt að byggja áfram á þeim grunni. Viðræðurnar munu á næstu dögum snúa að sameiginlegri framtíðarsýn, verkefnum komandi kjörtímabils og útfærslu nýs málefnasamnings fyrir sveitarfélagið. Nánari upplýsingar verða veittar þegar framvinda viðræðna liggur betur fyrir. Sveitarfélagið Fjarðabyggð varð til 1998 við sameiningu Neskaupstaðar, Eskifjarðarkaupstaðar og Reyðarfjarðarhrepps á Austurlandi.