Kveikti í sér eftir að hafa verið beittur rafvarnarvopni

Karlmaður bar að sér eld í Reykjanesbæ í morgun eftir að lögregla hafði beitt hann rafvarnarvopni.
Í fréttatilkynningu þess efnis frá Lögreglunni á Suðurnesjum segir að embættinu hafi borist tilkynning klukkan 09:10 um einstakling í ójafnvægi í Reykjanesbæ.
Þegar lögregla kom á vettvang hafi viðkomandi verið ógnandi, æstur og ekki farið að fyrirmælum lögreglunnar.
„Viðkomandi hafði hellt yfir sig bensíni og hótaði að kveikja í sér. Lögregla beitti rafvarnarvopni til að yfirbuga viðkomandi, sem virtist ekki skila árangri. Viðkomandi nær þá að bera eld að sér með kveikjara sem hann hafði meðferðis. Hann var færður á sjúkrahús til aðhlynningar með brunasár víða.“
Veistu meira um málið eða náðir ljósmyndum á vettvangi? Þú getur sent okkur fréttaskot hér.