Birta umhverfismat vegna Sundabrautar fyrir lok þessa mánaðar Lovísa Arnardóttir skrifar 18. maí 2026 14:40 Myndin sýnir ásýnd mögulegrar þrjátíu metra hárrar brúar um Kleppsvík séð frá Gufuneshöfða. Efla verkfræðistofa HMS stefnir á að birta álit sitt á umhverfismati vegna Sundabrautar fyrir lok þessa mánaðar. Vegna umræðu um tafir sem orðið hafa á umhverfismati Sundabrautar vill HMS árétta að tímarammi umhverfismatsins er á forræði framkvæmdaraðila. Framvinda málsins ræðst af því hvenær hann leggur fram gögn til yfirferðar HMS. Fjallað var um málið í kvöldfréttum Sýnar fyrir um viku síðan. Þar sagði Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra að hann hefði ákveðið að fela lögmannsstofu að rannsaka hvað skýri nærri ársseinkun á umhverfismati Sundabrautar. Hann sagði slíkar tafir fáheyrðar. Í yfirlýsingu frá HMS segir að þeim hafi ekki borist endanleg gögn frá framkvæmdaraðilanum fyrr en um miðjan mars síðastliðinn. Starfsfólk HMS hafi unnið að málinu af krafti síðan. Birta umhverfismat þremur vikum of seint „Sökum umfangs þeirra gagna sem lögð hafa verið fram mun álit HMS, að öllum líkindum, birtast um þremur vikum eftir að lögbundinn frestur rennur út. HMS harmar þetta en stofnunin leggur mikla áherslu á skilvirka afgreiðslu þeirra erinda sem henni berast," segir í yfirlýsingunni. Þar árétta þau að meðferð málsins hjá HMS sé ekki ástæða þess að umhverfismati framkvæmdarinnar hafi ekki verið lokið vorið 2025. Umhverfismatsskýrsla framkvæmdaraðila hafi borist HMS sumarið 2025. „Undirbúningur umhverfismatsskýrslu, þar á meðal rannsóknir og önnur gagnaöflun, er ávallt á forræði framkvæmdaraðilanna sjálfra. Hlutverk HMS er að fara yfir gögnin sem framkvæmdaraðili leggur fram, annast lögbundið samráð við almenning, opinberar stofnanir og aðra þá sem kunna að láta sig málið varða, auk þess sem stofnunin gefur álit sitt á matsáætlun og umhverfismatsskýrslu framkvæmdaraðila," segir í yfirlýsingu HMS. Mikill fjöldi umsagna Þau segja skiljanlegt að málið hafi tekið tíma. Sundabraut sé umfangsmikið verkefni og umhverfismat feli í sér fjölda álitaefna. Mikill fjöldi umsagna hafi sem dæmi borist í kynningu og ýmis álitamál komið upp sem hafi verið þörf á að bregðast við og leysa. „HMS bárust, sem áður segir, endanleg gögn og svör framkvæmdaraðila við fyrrnefndum umsögnum þann 16. mars síðastliðinn. Samkvæmt lögbundnum tímafrestum hefði stofnunin átt að leggja fram endanlegt álit sitt á umhverfismati framkvæmdarinnar þann 4. maí en það náðist ekki vegna verulegs umfangs gagna. Markmiðið er að ljúka lögformlegri meðferð stofnunarinnar eins fljótt og kostur er, án þess að draga úr gæðum eða réttaröryggi og að álitsgerð HMS um mat á umhverfisáhrifum Sundabrautar liggi fyrir síðar í þessum mánuði," segir að lokum.