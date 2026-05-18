Innlent

Nóg að gera hjá á­höfnum björgunar­skipa

Árni Sæberg skrifar
Björgunarskipið Björg dró fiskibátinn fyrsta spölinn.
Björgunarskipið Björg dró fiskibátinn fyrsta spölinn. Landsbjörg

Í nótt og morgun hafa áhafnir þriggja björgunarskipa Slysavarnafélagsins Landsbjargar verið í aðgerðum við að koma aflvana fiskibátum til aðstoðar.

Í fréttatilkynningu þess efnis segir að rétt fyrir klukkan átta í gærkvöldi, sunnudagskvöld, hafi stjórnstöð Landhelgisgæslunnar borist beiðni um aðstoð frá fiskibát sem þá var staddur í miðjum Breiðafirði og hafði orðið fyrir vélarbilun. Um borð hafi þá verið tveir í áhöfn en þeir hafi verið á leið til Hafnarfjarðar til viðgerða á bátnum. 

Áhöfn björgunarskipsins Bjargar á Rifi hafi verið boðuð út og hún hafi haldið til aðstoðar. Þegar klukkan var um tuttugu mínútur í níu hafi Björg verið komin að skipinu og í framhaldinu hafi taug verið komið á milli og stefnan sett suður fyrir Snæfellsnes. 

Kristrún frá Bjargi tók við

Í millitíðinni hefði áhöfnin á Kristrúnu frá Bjargi, björgunarskipinu á Akranesi, verið boðuð út til að halda til móts við Björgina og taka við drætti fyrir sunnan Malarrif og draga bátinn seinni spölinn til Hafnarfjarðar þangað sem ferðinni var upphaflega heitið.

Skipin hafi svo mæst um þrjúleitið í nótt og þá hafi Kristrún frá Bjargi tekið við drætti en Björg haldið til heimahafnar, þangað sem hún hafi verið komin um fjögurleytið.

Nú um níuleytið sé svo Kristrún að renna inn í Hafnarfjarðarhöfn.

Óttuðust að eldur brytist út

Um hálfsjö í morgun hafi áhöfnin á Húnabjörginni, björgunarskipinu á Skagaströnd, boðuð út vegna fiskibáts sem hefði lent í vandræðum á Húnaflóa. Vél skipsins hefði ofhitnað og um tíma hafi verið óttast að eldur gæti brotist út. Svo hafi þó ekki farið og skipverja hafi tekist að drepa á vél með því að loka fyrir eldsneytisrennsli að henni.

Húnabjörgin hafi svo verið komin með bátinn til hafnar á Skagaströnd rétt um átta í morgun.

Björgunarsveitir Sjávarútvegur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið