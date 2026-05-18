Samfylkingin í Reykjavík þurfi að byggja aftur upp traust Lovísa Arnardóttir skrifar 18. maí 2026 13:01 Kristrún segir að þrátt fyrir að Samfylking hafi haldið fimm fulltrúum í Reykjavík þurfi að byggja upp traust á ný. Vísir/Ívar Fannar Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir ljóst að Samfylkingin þarf að byggja upp traust á ný í Reykjavík. Samfylkingin hafi hlotið næstmest fylgi á landsvísu og flokkurinn hafi fjölgað fulltrúum í sveitarstjórnum. Það sé samt sem áður alvarlegt að fjöldi jafnaðarmanna hafi kosið aðra flokka. Kristrún segir fulltrúum hafa fjölgað um helming og þeir séu alls 38. Það sé næstmesta fjölgun fulltrúa flokksins frá stofnun hans. „Hvert einasta atkvæði er mikils virði og við erum þakklát fyrir atkvæði greidd Samfylkingu og frambjóðendum okkar um land allt,“ segir Kristrún í færslu sem hún birti á Facebook fyrir stuttu. Hún segir árangur flokksins ekki síst ánægjulegan á landsbyggðinni og að Samfylkingin hafi fest sig í sessi á ný sem jafnaðarflokkur um land allt. „Um leið er ljóst að heilt yfir settum við í Samfylkingu markið hærra enda höfum við mikinn metnað fyrir jafnaðarfólk í landinu. Svo virðist sem víða hafi fólk með jafnaðartaug ekki greitt okkar flokki atkvæði sitt í þetta sinn. Það tökum við alvarlega. Kjósendur hafa alltaf rétt fyrir sér,“ segir Kristrún og að það sé á hennar ábyrgð að leiða og efla Samfylkinguna. Munu leita leiða til að standa betur undir væntingum „Og við munum nú í sameiningu – með fjölda nýrra fulltrúa – vinna úr umboði okkar, hlusta eftir vilja fólksins og leita leiða til að standa betur undir væntingum í næstu sveitarstjórnarkosningum. Í hverju sveitarfélagi fyrir sig og á landsvísu.“ Hún segir ljóst að Sjálfstæðisflokkurinn verði í forystu í fjölda sveitarfélaga, þar á meðal Reykjavík. „Ég óska þeim góðs gengis og við munum leggja okkur fram við að eiga áfram gott samstarf á milli ríkis og sveitarfélaga. En Samfylkingin mun alltaf veita kröftuga andstöðu við harða hægripólitík sem kemur niður á vinnandi fólki og veikir það sem við eigum hérna saman á Íslandi. Það er skylda okkar sem jafnaðarfólks og þar gefum við ekkert eftir,“ segir hún. Uppbygging hefjist hjá nýrri forystu í dag Kristrún segir nauðsynlegt fyrir Samfylkinguna að byggja aftur upp traust í Reykjavík. „Þó að flokkurinn hafi haldið sínum fimm fulltrúum í borgarstjórn þá er þetta ljóst. Við tökum það til okkar. Þessi uppbygging hefst hjá nýrri forystu okkar í borginni strax í dag, enda tekur tíma að vinna traust og það getum við aðeins gert með verkum okkar.“ Hún segir mikla endurnýjun hafa orðið í flokknum og nefnir, sem dæmi, að átján af 19 oddvitum þeirra vítt og breitt um land séu nýir. Leiða breytingar Ríkisstjórnin segir hún heldur svo áfram að hrista upp í kerfinu og leiða breytingar. „Þetta gerum við áfram af fullum krafti – í þágu þjóðar og með gildi jafnaðarmennsku að leiðarljósi. Lögum ríkisfjármálin, bætum samgöngur, höggvum á hnúta í orkumálum, eflum heilbrigðiskerfið, byggjum verknámsskóla, innleiðum réttlát auðlindagjöld, fjölgum íbúðum, tryggjum trausta stjórn á útlendingamálum, hlúum að eldra fólki og öryrkjum – svo nokkur dæmi séu nefnd,“ segir Kristrún og að hún sé á leið til fundar í Noregi. Samfylkingin Sveitarstjórnarkosningar 2026 Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Tengdar fréttir Ingibjörg Sólrún biður Guðmund Árna afsökunar Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar segist á Facebook-síðu sinni hafa beðið Guðmund Árna Stefánsson, varaformann Samfylkingarinnar og oddvita flokksins í Hafnarfirði afsökunar á orðum sínum í kosningasjónvarpi Ríkisútvarpsins þess efnis að hann hefði kannski mátt íhuga stöðu sína fyrr. 17. maí 2026 14:04 Hveitibrauðsdagar ríkisstjórnarinnar endanlega búnir Egill Helgason sjónvarpsmaður segir ljóst, nú að loknum sveitarstjórnarkosningum, að hveitibrauðsdögum ríkisstjórnarinnar sé endanlega lokið. 17. maí 2026 09:44 Pétur hræddur um framtíð Borgarlínunnar Pétur Marteinsson oddviti Samfylkingarinnar segir að flokkurinn muni veita nýjum meirihluta í Reykjavíkurborg gott aðhald. Hann óttast að nýr meirihluti setji stopp á Borgarlínu. Flokkurinn mælist með fimm menn í borginni í fyrstu tölum í borginni. 17. maí 2026 02:05 „Það er ekki eftirspurn eftir Guðmundi Árna lengur“ Oddvitar Framsóknar og Samfylkingar voru í gjörólíku skapi eftir að fyrstu tölur bárust úr Hafnarfirði. Oddviti Samfylkingarinnar segist taka fulla ábyrgð á tapinu, hann muni stíga til hliðar fljótlega þó hann vilji ekki gefa upp hvenær. 16. maí 2026 23:44 Mest lesið Eftirför endaði í alvarlegu bílslysi á Reykjanesbraut Innlent Árni Tómas Ragnarsson er látinn Innlent „Ökufanturinn“ piltur undir tvítugu Innlent „Afgerandi vísbendingar“ um veikingu AMOC kalli á stórauknar aðgerðir Innlent „Ferðin á þessum bíl var alveg svakaleg“ Innlent Lásu upp rangar lokatölur í Reykjavík Innlent Missti af tíma hjá lækni vegna umferðarteppu Innlent Ósáttur í bílalest á Suðurlandsvegi Innlent Gátu enn og aftur ekki mannað flug í tæka tíð Innlent Breyttu spurningunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni Innlent Fleiri fréttir Samfylkingin í Reykjavík þurfi að byggja aftur upp traust Missti af tíma hjá lækni vegna umferðarteppu „Ferðin á þessum bíl var alveg svakaleg“ Meirihlutamyndanir að hefjast víða um land Hildur fundar með öllum og ekkert gefið upp „Ökufanturinn“ piltur undir tvítugu Rýnt í mögulega meirihluta í Reykjavík Malbika seinni akreinina að nóttu til á Suðurlandsvegi Kveikti í sér eftir að hafa verið beittur rafvarnarvopni Breyttu spurningunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni Ósáttur í bílalest á Suðurlandsvegi Breytingar á meirihluta í Skagafirði í fyrsta sinn í tuttugu ár Nóg að gera hjá áhöfnum björgunarskipa Lásu upp rangar lokatölur í Reykjavík „Afgerandi vísbendingar“ um veikingu AMOC kalli á stórauknar aðgerðir Árni Tómas Ragnarsson er látinn Gátu enn og aftur ekki mannað flug í tæka tíð Eftirför endaði í alvarlegu bílslysi á Reykjanesbraut Rúmlega þúsund strikuðu yfir Heiðu „Aldrei verið sammála um stjórnmál“ Sjómenn hjá Eimskip boða verkföll Óvæntur ríkisstjórnarfundur í dag Áttu góðan og langan fund í dag Ætla að skipta Miðflokki út fyrir Framsókn Gaf börnum bjór í strætó og hvarf Meirihlutar féllu víða en héldu velli annars staðar Niðurstaðan merki ekki endalok Pírata Lokatölur úr Dalvíkurbyggð: Meirihlutinn heldur Hreinn meirihluti Vegvísis Konur meirihluti fulltrúa í Kópavogi, Árborg og Múlaþingi Sjá meira