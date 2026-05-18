Hildur fundar með öllum og ekkert gefið upp

Oddviti Sjálfstæðisflokksins mun í dag funda með oddvitum allra framboða sem náðu fulltrúa inn í borgarstjórn. Prófessor í stjórnmálafræði segir Hildi Björnsdóttur með öll tromp á hendi og standa frammi fyrir pólitísku vali um meirihluta í íhalds- eða frjálslyndisátt.
Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, mun í dag eiga fund með oddvitum allra framboða sem náðu inn fulltrúa í borgarstjórn. Leynd hvílir yfir fundarhöldunum og hafa þeir oddvitar sem fréttastofa hefur rætt við lítið viljað gefa upp um dagskrána og vísað til þess að Hildur stjórni ferðinni. Ekki hefur náðst í hana í morgun.
Þrátt fyrir að allt sé opið virðast tveir nokkuð augljósir kostir í stöðunni; að Sjálfstæðismenn myndi annað hvort meirihluta með Miðflokki eða Viðreisn og Framsókn. Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði, segir báða kosti vel geta gengið upp en telur þó aðeins líklegra að síðarnefnda samstarfið verði niðurstaðan.
„Það gæti verið svona meiri breidd og meiri friður varðandi ásýndina af þeim meirihluta. Í rauninni er val Hildar að fara annað hvort í íhaldsátt eða í frjálslyndisátt. Það er valið sem hún stendur frammi fyrir.“
Báðir kostir fela í sér tólf manna meirihluta og Eiríkur telur ekki útilokað að þeir verði stækkaðir með aðkomu fleiri flokka en þörf sé á.
„Það er alltaf erfitt að vera í meirihluta sem byggist á einum manni. Þá hefur í rauninni hver borgarfulltrúi nánast neitunarvald í hverju máli. Það gæti alveg verið klókt að reyna að stækka slíkan meirihluta og taka fleiri inn. Það er herbragð sem Dagur B. Eggertsson beitti gjarnan í sínum meirihlutum, að hafa þá frekar stærri en minni upp á að hafa upp á eitthvað að hlaupa.“
Eiríkur bendir á að Miðflokkurinn hafi vaxið verulega í stjórnarandstöðu. Það henti flokknum vel að vera áskorandi. Til þess að friða sína kjósendur þyrfti flokkurinn í meirihlutasamstarfi að ná fram afgerandi kosningamáli, líkt og endurskoðun borgarlínu frá grunni.
„Flokkurinn þarf þá að ná einhverju slíkur fram til þess að vera trúverðugur og það getur verið erfitt fyrir Ajálfstæðisflokkinn. Auðvitað er þó alltaf hægt að finna einhverjar málamiðlanir sem geta gengið upp og af frambjóðendum Miðflokksins er Ari Edwald langt frá því að vera sá herskáasti.“
Eiríkur segir meirihlutamyndun eiga að geta gengið nokkur hratt fyrir sig.
„Þetta er fyrst og fremst bara val sem Hildur stendur frammi fyrir, í hvaða átt hún vill fara, og hún þarf í rauninni bara fyrst og fremst að gera það upp við sjálfa sig.“