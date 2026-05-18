Byggðalistinn og Sjálfstæðisflokkur hafa hafið óformlegar meirihlutaviðræður í Skagafirði. Verði af því samstarfi lýkur um tuttugu ára samfelldri sögu Framsóknarflokksins í meirihluta í sveitarfélaginu.
Byggðalistinn bætti við sig fulltrúa í sveitarstjórn Skagafjarðar en meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks hélt velli en Framsókn tapaði þó fulltrúa og Sjálfstæðisflokkur bætti við sig.
Eyþór Fannar Sveinsson, oddviti Byggðalistans í Skagafirði, segir engar formlegar viðræður hafnar á milli Byggðalistans og Sjálfstæðisflokksins en staðfestir að óformleg samtöl hafi átt sér stað. Nái þau að mynda meirihluta verður um tuttugu ára meirihlutaseta Framsóknarflokksins í sveitarfélaginu rofin.
„Við erum ekki hafin formlega en það eru óformlegar viðræður hafnar. Við erum búin að heyrast á milli og taka stöðuna á ákveðnum málum. Það er alveg rétt hjá Einari að við erum að ræða saman,“ segir Eyþór í samtali við fréttastofu og vísar þá í frétt Feykis í gær við oddvita Framsóknarflokksins, Einar Eðvald Einarsson, sem sagði Sjálfstæðisflokkinn ætla að rifta tólf ára meirihlutasamstarfi flokkanna.
Á vef Feykis kemur fram að Sjálfstæðismenn ætli, eftir tólf ára samstarf, að hefja meirihlutaviðræður við Byggðalistann. Það hefur Feykir eftir oddvita Framsóknarflokksins, Einari Eðvald Einarssyni.
„Við gætum myndað meirihluta með Framsóknarflokki en við viljum fyrst svara ákalli kosninganna. Við erum að fá ofsalega góða kosningu og eðlilega ættum við að vera fyrst til að hefja viðræður. Sjálfstæðisflokkurinn er að brjóta pínu blað í sögunni með því að skilja Framsóknarflokkinn eftir.“
Spurður um þau málefni sem Byggðalistinn lagði áherslu á og hann telur fólk hafa verið að kjósa segir Eyþór Fannar að listinn hafi lagt áherslu á grunninnviði sem dæmi.
„Við lögðum mikla áherslu á grunninnviði. Við erum með fólk sem kemur börnum sínum ekki á leikskóla vegna mönnunarvanda. Það er lengi búið að lofa að byggja íþróttahús í Hofsósi og búið að lofa því og fólk er þreytt á því að það sé ekkert gert í því. Fólk vildi breytingar,“ segir hann.
„Við höfum reynt að vera heiðarleg í þessum málum og okkur hefur fundist í samtölum við fólk að orðræða meirihlutans, að það sé allt í blóma, hafi ekki verið að heilla, fólk finnur ekki fyrir því,“ segir Eyþór.
Hann segir Skagafjörð íhaldssamt samfélag að því leytinu til að fólk hefur yfirleitt kosið það sama og niðurstöður kosninga síðustu tuttugu ára sýni það.
„Við erum í samfélagi sem er mjög íhaldssamt, sem heldur sig í því sama, og það er ástæðan fyrir því að Framsókn hefur verið svona sterk. Það hjálpar kannski líka að við erum óháð framboð,“ segir hann og að eflaust hafi það haft áhrif líka að enginn ríkisstjórnarflokkanna hafi boðið fram í sveitarfélaginu.
Framsóknarflokkurinn hefur verið í meirihluta með Sjálfstæðisflokki frá því í kosningum 2014 en fyrir það var Framsóknarflokkurinn í meirihlutasamstarfi með Vinstri grænum 2010 til 2014 og Samfylkingunni 2006 til 2010. Framsóknarflokkurinn hefur því verið í meirihluta allt frá árinu 2006. Fyrir það voru Sjálfstæðisflokkur og Vinstri græn í meirihlutasamstarfi 2002 til 2006 en Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur í meirihlutasamstarfi 1998 til 2002.
Sigfús Ingi Sigfússon hefur gegnt embætti sveitarstjóra frá árinu 2018. Eyþór Fannar segir það stefnu Byggðalistans að öll embætti og störf sveitarfélagsins verði auglýst. Hann segir Sjálfstæðisflokkinn með aðra sýn á þetta málefni og telur að þetta gæti orðið „eitt af erfiðu málunum“ í meirihlutaviðræðum.
„Okkar stefna hefur alltaf verið að auglýsa sveitarstjórastarfið og ég veit fyrir víst að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ákveðnar hugmyndir um sveitarstjóra og þegar tveir flokkar reyna að mynda meirihluta þarf að ræða ákveðin mál og þetta er eitt af þeim,“ segir hann og að hann sé vel meðvitaður um að Byggðalistinn þyrfti að geta réttlætt það ansi vel yrði þetta gefið eftir í meirihlutaviðræðum.