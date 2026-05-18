Bein út­sending: Opinn nefndar­fundur um sam­göngur til Eyja

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Herjólfur á siglingu við Vestmannaeyjar. Vísir/Vilhelm

Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis hefur boðað til opins fundar í dag til að fjalla um stöðu samgangna til Vestmannaeyja og nauðsyn ferjuáætlunar. Eyjólfur Árnason innviðaráðherra verður gestur fundarins, sem hefst klukkan 15.

Fundurinn fer fram í Smiðju, Tjarnargötu 9, og verður opinn almenningi og fulltrúum fjölmiðla á meðan húsrúm leyfir. Fylgjast má með beinni útsendingu hér fyrir neðan.

Vegna ástandsins í Landeyjarhöfn hefur Herjólfur siglt til Þorlákshafnar frá því í janúar, með nokkrum undantekningum. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, sagði á dögunum að ástandið hefði sjaldan verið jafn slæmt og að Vestmanneyingar hefðu upplifað mikla einangrun og forðast að fara upp á land nema til að sinna brýnustu erindum.

„Það sem við sjáum sem ljós í myrkri er það að nú er að ljúka rannsóknarvinnu á því hvernig hægt er að bæta aðstæður í Landeyjahöfn. Þær niðurstöður eru kynntar núna, vonandi seinna í þessum mánuði eða byrjun næsta, og við vonumst til þess að menn taki þessari skýrslu og þessari niðurstöðu fagnandi og bretti upp ermar og byrji á því að fjármagna og svo framkvæma þannig að við lendum ekki í þessum hörmungum aftur,“ sagði Ólafur en danska Straumlínustofnunin hefur verið að skoða mögulegar úrbætur á höfninni.

Vonarneisti eftir erfiðan vetur

Stefnt er að því að sigla Herjólfi til Landeyjarhafnar síðdegis en ferjan hefur nánast alfarið siglt til Þorlákshafnar síðan í janúar. Framkvæmdastjóri Herjólfs segir ástandið í vetur hafa reynst mörgum Vestmannaeyingum erfitt og vonar að dagurinn marki formlega opnun á höfninni á þessu ári.

Vona að hægt verði að keyra til Eyja eftir tíu ár

Stefnt er á að kjarnaborunum - í tengslum við jarðgangagerð til Vestmannaeyja - ljúki í lok árs. Framkvæmdastjóri Eyjaganga er ekki í vafa um að göngin séu arðbær og segir að ef allt gangi að óskum verði hægt að keyra á milli lands og eyja eftir tíu ár.

