Bein útsending: Opinn nefndarfundur um samgöngur til Eyja Hólmfríður Gísladóttir skrifar 18. maí 2026 14:31 Herjólfur á siglingu við Vestmannaeyjar. Vísir/Vilhelm Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis hefur boðað til opins fundar í dag til að fjalla um stöðu samgangna til Vestmannaeyja og nauðsyn ferjuáætlunar. Eyjólfur Árnason innviðaráðherra verður gestur fundarins, sem hefst klukkan 15. Fundurinn fer fram í Smiðju, Tjarnargötu 9, og verður opinn almenningi og fulltrúum fjölmiðla á meðan húsrúm leyfir. Fylgjast má með beinni útsendingu hér fyrir neðan. Vegna ástandsins í Landeyjarhöfn hefur Herjólfur siglt til Þorlákshafnar frá því í janúar, með nokkrum undantekningum. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, sagði á dögunum að ástandið hefði sjaldan verið jafn slæmt og að Vestmanneyingar hefðu upplifað mikla einangrun og forðast að fara upp á land nema til að sinna brýnustu erindum. „Það sem við sjáum sem ljós í myrkri er það að nú er að ljúka rannsóknarvinnu á því hvernig hægt er að bæta aðstæður í Landeyjahöfn. Þær niðurstöður eru kynntar núna, vonandi seinna í þessum mánuði eða byrjun næsta, og við vonumst til þess að menn taki þessari skýrslu og þessari niðurstöðu fagnandi og bretti upp ermar og byrji á því að fjármagna og svo framkvæma þannig að við lendum ekki í þessum hörmungum aftur," sagði Ólafur en danska Straumlínustofnunin hefur verið að skoða mögulegar úrbætur á höfninni.