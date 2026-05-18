Hildur í beinni um þreifingar dagsins

Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og ótvíræður sigurvegari kosninganna í borginni, fundaði í dag með oddvitum allra flokka sem náðu inn manni í borgarstjórn. Við ræðum við Hildi í beinni í kvöldfréttum og heyrum allt um fundarhöld dagsins. Þá mætir stjórnmálafræðingurinn Gunnar Sigurðarson í myndver og fer yfir kostina sem eru í stöðunni og bláu bylgjuna sem reið yfir landið á laugardag.
Betur fór en á horfði þegar lögregla stöðvaði ofsaakstur ökumanns á Reykjanesbraut. Ökumaðurinn var mældur á allt að 200 kílómetra hraða á klukkustund. Við ræðum við lögreglu sem fylgdist meðal annars með för ökumannsins með drónum og lagði út naglamottu til að stöðva hann.
Við hittum einnig jarðeðlisfræðinginn Pál Einarsson sem segir allt stefna í nýtt eldgos á Sundhnúksgígaröðinni, sjáum þegar sigurvegara Eurovision var fagnað við heimkomu í Búlgaríu og hitum upp fyrir einvígi Tindastóls og Grindavíkur í kvöld.
Í Íslandi í dag hittum við móður sem lýsir baráttu við heilbrigðiskerfið. Sonur hennar hafi fengið allar pestir en aldrei rétta greiningu.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.