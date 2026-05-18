Látinn eyða myndskeiði: „Ekki standa þarna eins og gungur, hjálpið manninum“ Árni Sæberg skrifar 18. maí 2026 14:39 Ísak segir að atvik málsins hafi hafist við tréð fyrir miðju myndarinnar og maðurinn hafi hlaupið til hægri og alla leið út úr kirkjugarðinum. Ísak Berglindarson Maður sem varð vitni að afskiptum lögreglu af manni við Keflavíkurkirkjugarð í morgun, sem endaði með því að kviknaði í manninum, segir beitingu lögreglu á rafvarnarvopni fáránlega, þar sem maðurinn hafi verið búinn að hella á sig íkveikivökva. Þá hafi lögregla neytt hann til að eyða myndskeiði af atvikinu með hótunum um handtöku. Í fréttatilkynningu frá Lögreglunni á Suðurnesjum frá því í morgun sagði að embættinu hefði borist tilkynning klukkan 09:10 um einstakling í ójafnvægi í Reykjanesbæ. Þegar lögregla kom á vettvang hefði viðkomandi verið ógnandi, æstur og ekki farið að fyrirmælum lögreglunnar. „Viðkomandi hafði hellt yfir sig bensíni og hótaði að kveikja í sér. Lögregla beitti rafvarnarvopni til að yfirbuga viðkomandi, sem virtist ekki skila árangri. Viðkomandi nær þá að bera eld að sér með kveikjara sem hann hafði meðferðis. Hann var færður á sjúkrahús til aðhlynningar með brunasár víða.“ Lét NEL vita Ísak Berglindarson varð vitni að atvikinu í morgun og hafði samband við fjölmiðla og Nefnd um eftirlit með störfum lögreglu áður en tilkynning lögreglu barst. Þegar blaðamaður ræddi við hann í morgun sagðist hann viss um að kviknað í manninum eftir að hann var skotinn með rafbyssu, enda hafi hann verið þakinn íkveikivökva. „Maðurinn byrjar náttúrulega að öskra, alveg brjálaður, hleypur um, rúllar sér í grasinu og nær að slökkva í sér. Ég öskra á lögregluna, hvað eru þið að gera? Gerið eitthvað, ekki standa þarna eins og gungur, hjálpið manninum. Það slökknar í manninum og þá handtaka þeir hann.“ Breytir engu hvort hann hafi verið með kveikjara Blaðamaður bar tilkynningu lögreglu undir hann og hann segist ekki geta fullyrt að maðurinn hafi ekki borið eld að sér sjálfur með kveikjara, enda hafi hann verið í nokkurri fjarlægð frá vettvangi. Atvik málsins urði í og við Keflavíkurkirkjugarð.Ísak Berglindarson „En segjum að hann hafi kveikt í sér, það breytir því ekki að lögreglan er alveg vanhæf þegar hún notar rafbyssu í þessum kringumstæðum yfir höfuð. Hvort sem hann var búinn að hella vökva á sig eða ekki, af því að maðurinn var ekki vopnaður. Lögreglan á ekki að nota rafbyssu nema maðurinn sé vopnaður og mjög hættulegur lögreglunni. Þeir gátu alveg yfirbugað hann án þess að nota rafbyssu.“ Neyddur til að eyða myndskeiði Þá segir hann að hann hafi tekið atvikið upp á myndskeið með símanum sínum, sem hefði getað varpað ljósi á það hvort kviknað hafi í manninum út frá kveikjara eða rafvarnarvopni. Lögreglumenn á vettvangi hafi neytt hann til þess að eyða myndskeiðinu, gegn hótun um handtöku. „Hann var alveg svolítið ógnandi, hann hótaði að handtaka mig og svona. Ég ákvað að hlýða honum, ég nennti ekki einhverju svona bulli en ég sé eftir því núna.“ Upphaflega hafi lögreglumaður tekið síma hans af honum en hann þá bent á að það sé ekki heimilt án úrskurðar. Lögreglumaðurinn hafi umsvifalaust afhent honum símann aftur en séð til þess að hann eyddi myndskeiðinu og það alveg, ekki bara með því að færa það í ruslið. Þá hafi lögregla ekkert reynt að ná í hann eftir afskipti af honum á vettvangi, til þess að varpa frekara ljósi á málavexti. Vísir hefur hvorki náð tali af lögreglustjóra né yfirlögregluþjóni á Suðurnesjum. 