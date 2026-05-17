Hásetar og bátsmenn á skipum Eimskips hafa boðað ótímabundið verkfall á mánudaginn í næstu viku, 25. maí, náist samningar ekki milli skipafélagsins og Sjómannafélag Íslands. Hafnarstarfsmenn munu svo að óbreyttu leggja niður störf degi síðar. Aðgerðirnar geta haft veruleg áhrif á afköst í Sundahöfn og siglingaráætlun Dettifoss, Brúarfoss og Selfoss.
Í fréttatilkynningu sem send var út í dag skrifar Eimskip að sér og Faroe Ship hafi borist tilkynning um verkfallsboðun frá Sjómannafélagi Íslands (SÍ) þar sem boðað væri ótímabundið verkfall bátsmanna og háseta á eigin skipum félagsins – Brúarfossi, Dettifossi og Selfossi – frá kl. 12 mánudaginn 25. maí, náist samningar ekki fyrir þann tíma.
„Þetta er nú bara til þess að fá þá að borðinu,“ segir Bergur Þorkelsson, formaður Sjómannafélags Íslands, í samtali við Vísi en hann staðfestir jafnframt boðaðar verkallsaðgerðir.
Skipafélagið segir að hugsanlegt verkfall hafnarverkamanna í SÍ myndi draga úr afköstum í Sundahöfn þar sem um 40% starfsfólks í hafnarvinnu sé í SÍ.
Komi til verkfalls á eigin skipum Eimskips muni það hafa áhrif á siglingaáætlun og skerða þjónustu. Starfsfólk félagsins leiti allra leiða til að takmarka áhrif hugsanlegra verkfalla á þjónustu við viðskiptavini. „Viðskiptavinum verður haldið upplýstum um stöðuna eftir því sem málum vindur fram,“ segir í tilkynningu skipafélagsins.
„Þetta er bara áframhald af því sem áður,“ segir hann en SÍ hafði áður boðað tímabundið verkfall 12.-15. apríl á eigin skipum Eimskips en aflýsti því verkfalli þann 8. apríl. Þá var tímabundnu verkfalli vegna hafnarverkafólks sem boðað var þann 13. apríl frestað til tímabilsins 26.-28. maí og stendur sú boðun enn.
Samningaviðræður hafi verið í gangi á milli þeirra, Samtaka atvinnulífsins og SÍ hjá ríkissáttasemjara þar sem tillögur hafi verið lagðar fram og Eimskipafélagið segist vona að samningar náist án þess að komi til boðaðra aðgerða.
Bergur hjá SÍ segir að félagið hafi ekki náð samningum fyrir farmenn, þ.e. háseta og bátsmenn, á sæmilegum kjörum.
Samkomulag við félagsmenn SÍ um skip félagsins rann út um síðustu áramót. Eimskip skrifar í tilkynningu að samkomulagið hafi tekið breytingum á gildistíma í takt við umsamdar launabreytingar stöðugleikasamninganna á almennum vinnumarkaði, auk viðbótarhækkana sem gerðar hafi verið sérstaklega fyrir viðkomandi störf.
Bergur vill ekki gefa upp hverjar kröfur farmannanna eru. „Ég vil ekkert vera að opinbera þær strax,“ segir hann.