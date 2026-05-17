Meirihlutasamstarf flokka hélt í 25 sveitarstjórnum í kjölfar nýafstaðinna sveitarstjórnarkosninga en féll í þrettán. Það var helst Sjálfstæðisflokkurinn sem náði að halda meirihlutasamstarfinu.
Á höfuðborgarsvæðinu héldu Sjálfstæðismenn hreinum meirihluta í Garðabæ og á Seltjarnarnesi. Þá hlaut listi flokksins í Kópavogi einnig hreinan meirihluta en hann var áður í samstarfi með Framsókn. Ekki liggur fyrir hvort það samstarf haldi áfram. Í Hafnarfirði hélt meirihluti Sjálfstæðismanna og Framsóknar.
Í Mosfellsbæ féll meirihluti Framsóknar, Samfylkingarinnar og Viðreisnar en munaði einum manni að Sjálfstæðisflokkurinn næði þar hreinum meirihluta. Í Reykjavík féll meirihlutasamstarf Vinstri grænna, Flokks fólksins, Samfylkingarinnar, Pírata og Viðreisnar en telja má líklegt að Sjálfstæðisflokkurinn myndi meirihluta eftir að hafa fengið níu kjörna fulltrúa.
Sjálfkjörið var í Kjósahrepp.
Í Reykjanesbæ voru áður Framsókn, Samfylking og Bein leið en sá síðastnefndi bauð ekki aftur fram. Því hélt meirihlutinn ekki. Í Grindavík áttu Framsókn, Sjálfstæðisflokkurinn og Raddir unga fólksins í samstarfi en Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn geta haldið samstarfinu áfram.
Í Sveitarfélaginu Vogum hélt meirihluti E-listans og D-listans og í Suðurnesjabæ hélt meirihlutasamstarf Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins. Á liðnu kjörtímabili störfuðu þau einnig með Bæjarlistanum, sem bauð ekki fram.
Á Austurlandi í Fjarðabyggð og Múlaþingi halda meirihlutarnir sem samanstanda af Framsókn og Sjálfstæðisflokknum. Óhlutbundin kosning var í Fljótsdalshreppi og í Vopnafjarðarhreppi var O-listi - Sterk stoð sjálfkjörinn.
D-listi Sjálfstæðisflokksins hélt meirihluta í Húnabyggð á Norðurlandi vestra og samstarf Sjálfstæðisflokksins með Framsóknarflokknum í Skagafirði og í Húnaþingi vestra. Í Sveitarfélaginu Skagaströnd var Skagastrandarlistinn í meirihluta en bauð ekki fram á ný.
Þegar litið er til sveitarfélaganna á Suðurlandi heldur Framfaralistinn meirihlutanum sínum í Flóahreppi, meirihluti T-listans heldur í Bláskógabyggð, í Hrunamannahreppi heldur D-listinn meirihluta og Sjálfstæðismenn halda einnig hreinum meirihluta í Sveitarfélaginu Ölfusi og Sveitarfélaginu Árborg. Á-listinn heldur hreinum meirihluta í Rangárþingi ytra og L-listinn í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
Vert er að taka fram að þrátt fyrir að fulltrúar í meirihlutasamstarfi hljóti kjör þýðir það ekki að flokkarnir hyggist halda samstarfinu áfram á þessu kjörtímabili.
Í Rangárþingi eystra áttu Sjálfstæðismenn og N-listinn í meirihlutasamstarfi en eftir kosningar hefur Sjálfstæðisflokkurinn náð hreinum meirihluta.
Í Hveragerði féll meirihluti Okkar Hveragerðis og Framsóknar og sömuleiðis meirihluti Sjálfstæðisflokksins og KEX-framboðsins í Sveitarfélaginu Hornafirði. Listi Öflugs samfélags í Skaftárhreppi náði ekki aftur meirihluta.
Vestmannaeyingar kusu á þann hátt að Sjálfstæðisflokkurinn hlaut hreinan meirihluta en á liðnu kjörtímabili áttu Eyjalistinn og Fyrir Heimaey í samstarfi. Í Ásahreppi voru óhlutbundnar kosningar. Í Grímsnes- og Grafningshreppi voru tveir nýir listar í framboði.
Óhlutbundnar kosningar voru í Langanesbyggð og Grýtubakkahreppi en sjálfkjörið í Tjörneshreppi. Í Svalbarðsstrandahreppi var A-listinn með meirihluta eftir kosningarnar árið 2022 en bauð ekki fram núna. Í Þingeyjasveit voru ný framboð.
F-listi heldur meirihlutanum í Eyjafjarðarsveit, Gróska heldur í Hörgársveit og í Dalvík heldur meirihluti Sjálfstæðisflokksins og K-listans. Íbúar í Fjallabyggð kusu á þann hátt að meirihluti Jafnaðarmannafélagsins og Sjálfstæðisflokksins heldur.
Á Akureyri féll meirihluti Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins en Óðinn Svan Óðinsson, oddviti L-listans segir meirihlutaviðræður þegar hafnar milli L-listans, Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Auk þess féll meirihluti Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar í Norðurþingi.
Í Stykkishólmi heldur H-listinn meirihlutanum og sömuleiðis meirihluti Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar í Akraneskaupstað. Meirihluti Borgarbyggðar og Skorradalshrepps sem var í höndum Framsóknar hlaut ekki kjör og sömuleiðis meirihluti Sjálfstæðisflokksins í Grundarfjarðarbæ.
Óhlutbundnar kosningar voru í Dalabyggð og Eyja- og Miklaholtshreppi en í sveitarstjórnarkosningunum árið 2022 voru óhlutbundnar kosningar í Hvalfjarðarsveit og því enginn meirihluti til að bera saman við. Sjálfkjörið var í Snæfellsbæ.
Að lokum er litið til Vestfjarða þar sem Máttur meyja og manna missti meirihlutann í Bolungarvík en N-listi Nýrrar sýnar í Vesturbyggð hélt sínum. Meirihlutinn féll einnig í Strandabyggð og í Ísafjarðarbæ.
Óhlutbundnar kosningar voru í Kaldrananeshreppi og í kosningunum 2022 var það sama uppi á teningnum í Súðavík, Árneshreppi og Reykhólahreppi.