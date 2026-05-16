Guð­rún og stöllur náðu fram hefndum og urðu bikar­meistarar

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Guðrún Arnardóttir gekk í raðir Hammarby í ársbyrjun eftir stutt stopp hjá Braga í Portúgal.
Guðrún Arnardóttir gekk í raðir Hammarby í ársbyrjun eftir stutt stopp hjá Braga í Portúgal. getty/Linnea Rheborg

Hammarby varð í dag sænskur bikarmeistari í fótbolta kvenna eftir 1-0 sigur á Häcken í úrslitaleik á 3Arena í Stokkhólmi. Þrjár íslenskar landsliðskonur tóku þátt í bikarúrslitaleiknum.

Hammarby og Häcken mættust á dögunum í úrslitum Evrópubikarsins. Þar hafði Häcken betur, 4-2 samanlagt.

Guðrún Arnardóttir stóð vaktina í vörn Hammarby í dag og Fanney Inga Birkisdóttir varði mark Häcken. Thelma Karen Pálmadóttir kom inn á sem varamaður hjá Häcken á 62. mínútu.

Staðan eftir venjulegan leiktíma var markalaus og því þurfti að framlengja. 

Þar reyndist hin norska Mari Nyhagen hetja Hammarby. Hún skoraði eina mark leiksins á 107. mínútu, fjórum mínútum eftir að hafa komið inn á sem varamaður.

Þetta er í annað sinn sem Guðrún verður bikarmeistari í Svíþjóð en hún vann bikarkeppnina með Rosengård 2022.

Hammarby hefur unnið sænska bikarmeistaratitilinn tvö ár í röð og þrisvar sinnum á síðustu fjórum árum.

