Hammarby varð í dag sænskur bikarmeistari í fótbolta kvenna eftir 1-0 sigur á Häcken í úrslitaleik á 3Arena í Stokkhólmi. Þrjár íslenskar landsliðskonur tóku þátt í bikarúrslitaleiknum.
Hammarby og Häcken mættust á dögunum í úrslitum Evrópubikarsins. Þar hafði Häcken betur, 4-2 samanlagt.
Guðrún Arnardóttir stóð vaktina í vörn Hammarby í dag og Fanney Inga Birkisdóttir varði mark Häcken. Thelma Karen Pálmadóttir kom inn á sem varamaður hjá Häcken á 62. mínútu.
Staðan eftir venjulegan leiktíma var markalaus og því þurfti að framlengja.
Þar reyndist hin norska Mari Nyhagen hetja Hammarby. Hún skoraði eina mark leiksins á 107. mínútu, fjórum mínútum eftir að hafa komið inn á sem varamaður.
Þetta er í annað sinn sem Guðrún verður bikarmeistari í Svíþjóð en hún vann bikarkeppnina með Rosengård 2022.
Hammarby hefur unnið sænska bikarmeistaratitilinn tvö ár í röð og þrisvar sinnum á síðustu fjórum árum.