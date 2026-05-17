G-listi Grósku fékk flest atkvæði í Hörgársveit. Listinn fær tvö menn kjörna í fimm manna sveitarstjórn.
Þetta er niðurstaða sveitarstjórnarkosninga. D-listi sjálfstæðismanna og óháðra hlaut 174 atkvæði og tvo menn í sveitarstjórn. H-listi Hörgársveitar fékk 89 atkvæði í sveitarstjórn.
Á kjörskrá voru 715. Atkvæði greiddu 512, eða 71,6 prósent. Auðir seðlar voru 4 og ógildir voru 4.
Kjörnir fulltrúar:
Sunna María Jónasdóttir (G)
Árni Rúnar Örvarsson (D)
Róbert Fanndal Jósavinsson (G)
Bjarki Brynjólfsson (H)
Katrín Olsen Björnsdóttir (D)