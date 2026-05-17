Loka­tölur úr Hörgársveit: Gróska fékk flest at­kvæði

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Þelamerkurskóli í Hörgársveit.
Þelamerkurskóli í Hörgársveit. Vísir/Arnar

G-listi Grósku fékk flest atkvæði í Hörgársveit. Listinn fær tvö menn kjörna í fimm manna sveitarstjórn.

Þetta er niðurstaða sveitarstjórnarkosninga. D-listi sjálfstæðismanna og óháðra hlaut 174 atkvæði og tvo menn í sveitarstjórn. H-listi Hörgársveitar fékk 89 atkvæði í sveitarstjórn.

Á kjörskrá voru 715. Atkvæði greiddu 512, eða 71,6 prósent. Auðir seðlar voru 4 og ógildir voru 4.

Kjörnir fulltrúar:

Sunna María Jónasdóttir (G)

Árni Rúnar Örvarsson (D)

Róbert Fanndal Jósavinsson (G)

Bjarki Brynjólfsson (H)

Katrín Olsen Björnsdóttir (D)

Hörgársveit Sveitarstjórnarkosningar 2026

