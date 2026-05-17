Sam­henta sveitin með mikinn sigur í Hvalfjarðarsveit

Atli Ísleifsson skrifar
Úr Hvalfjarðarsveit. Vísir/Vilhelm

A-listi Samhentrar sveitar náði fimm menn kjörna í sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar í sveitarstjórnarkosningunum sem fram fóru í dag. Í-listi Íbúahreyfingarinnar hlaut tvo menn kjörna.

Í tilkynningu frá yfirkjörstjórn segir að A-listi Samhentrar sveitar hafi hlotið 336 atkvæði en Í-listi Íbúahreyfingarinnar 150 atkvæði.

„Á kjörskrá voru 657 og atkvæði greiddu alls 507, sem er 77,2% kjörsókn.

Auðir seðlar voru 17 og ógildir seðlar voru 4.

Kjörnir sveitarstjórnarmenn í Hvalfjarðarsveit 2026-2030 skv. framangreindu eru:

Af A lista:

  • Haraldur Benediktsson
  • Guðrún Sigríður Gísladóttir
  • Guðbjartur Þór Stefánsson
  • Einar Þórarinsson
  • Brynhildur Stefánsdóttir

Af Í-lista:

  • Þóra Margrét Júlíusdóttir
  • Baldur Þór Ketilsson,“ segir í tilkynningunni.
Hvalfjarðarsveit Sveitarstjórnarkosningar 2026

