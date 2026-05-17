Samkvæmt nýjustu tölum fær Sjálfstæðisflokkurinn átta fulltrúa í Reykjavík sem slær möguleikann á tveggja flokka meirihluta með Miðflokknum úr myndinni. Aftur á móti fær Framsókn tvo og Viðreisn tvo sem gerir þeim kleift að mynda saman meirihluta með Sjálfstæðisflokknum.
Rúmlega 60 þúsund atkvæði hafa verið talin í Reykjavík en um 108 þúsund eru á kjörskrá.
Samkvæmt nýjustu tölum fær Sjálfstæðisflokkurinn átta fulltrúa (31 prósent), Samfylkingin fimm fulltrúa (18,1 prósent), Miðflokkur þrjá (12,9 prósent), Vinstrið tvo (9,6), Framsókn tvo (7,1 prósent) og Sósíalistar einn (4,4 prósent).
Ólíkt því sem fyrstu tölur bentu til þá getur Sjálfstæðisflokkurinn ekki lengur myndað tveggja meirihluta með Miðflokknum, þar sem D-listinn fær átta fulltrúa frekar en níu.
Aftur á móti bætir Framsóknarflokkurinn við sig fulltrúa sem myndi þýða að Magnea Gná hjá Framsókn haldi sætinu sínu í borgarstjórn.
Þetta þýðir að Sjálfstæðisflokkurinn getur myndað þriggja flokka meirihluta með Viðreisn og Framsókn.
