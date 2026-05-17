Innlent

Raddir okkar allra unnu stór­sigur

Atli Ísleifsson skrifar
Frá Reykhólum.

Í Reykhólahreppi voru tveir framboðslistar, R listi, Raddir okkar allra og S listi, Samfylkingar og óháðra í Reykhólahreppi.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá yfirkjörstjórn Reykhólahrepps.

Þar segir á kjörskrá hafi verið 196 og alls hafi 166 kosið sem sé 84,7 prósenta kjörsókn. Á kjörstað voru 138 atkvæði greidd og 28 utan kjörfundar.

„Úrslit vor þau að R listi hlaut 71,5 prósent greiddra atkvæða og 4 menn kjörna, S listi hlaut 28,5% og 1 mann,“ segir í tilkynningunni.

Næstu sveitarstjórn skipa:

  • Árný Huld Haraldsdóttir
  • Embla Dögg Bachmann
  • Kjartan Þór Ragnarsson
  • Indíana Svala Ólafsdóttir, af R lista
  • Hrefna Jónsdóttir, af S lista

Varamenn:

  • Matthías Óli Gústafsson
  • Aron Viðar Kristjánsson
  • Agnieszka Anna Marcincowska-Kowalczyk
  • Björn Samúelsson, af R lista
  • Þorleifur Jóhann Guðjónsson, af S lista.
Reykhólahreppur Sveitarstjórnarkosningar 2026

