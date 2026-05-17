Í Reykhólahreppi voru tveir framboðslistar, R listi, Raddir okkar allra og S listi, Samfylkingar og óháðra í Reykhólahreppi.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá yfirkjörstjórn Reykhólahrepps.
Þar segir á kjörskrá hafi verið 196 og alls hafi 166 kosið sem sé 84,7 prósenta kjörsókn. Á kjörstað voru 138 atkvæði greidd og 28 utan kjörfundar.
„Úrslit vor þau að R listi hlaut 71,5 prósent greiddra atkvæða og 4 menn kjörna, S listi hlaut 28,5% og 1 mann,“ segir í tilkynningunni.
Næstu sveitarstjórn skipa:
Varamenn:
