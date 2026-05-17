Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, segir að oddvitar annarra flokka séu farnir að hvísla ástarorðum eftir að Sjálfstæðisflokkurinn bar sigur úr býtum í sveitarstjórnarkosningum í nótt, samkvæmt nýjustu tölum.
„Mér líður auðvitað ofsalega vel, maður eiginlega trúir bara ekki niðurstöðum og ég er mjög þakklát,“ sagði Hildur Björnsdóttir í viðtali við Sýn í nótt, kampakát með sigur flokksins, sem er samkvæmt fyrstu tölum besta niðurstaða frá því 2010.
Flokkurinn hennar virtist ætla að fá níu borgarfulltrúa. Samkvæmt fyrstu tölum voru tveir líklegir meirihlutar að teiknast upp; annars vegar tveggja flokka meirihluti Sjálfstæðisflokks og þriggja fulltrúa Miðflokks eða hins vegar þriggja flokka meirihluti Sjálfstæðisflokks, tveggja fulltrúa Viðreisnar og eins fulltrúa Framsóknar.
Síðan þá hafa aftur á móti nýjar tölur birst sem sýna að Sjálfstæðismenn hljóti átta fulltrúa frekar en níu, sem gerir tveggja flokka meirihluta með Miðflokki ómögulegan. Enn á eftir að telja öll atkvæði og því gæti staðan breyst. Rúmlega 60 þúsund atkvæði eru talin en um 108 þúsund eru á kjörskrá.
„Það eru tveir augljósir kostir í stöðunni og nú þarf að vega þá og meta,“ segir Hildur og bætir við að hún vilji eiga í viðræðum við alla oddvita burtséð frá því hvort þeir fari í meirihluta eður ei.
„Við reynum að vinna saman að því að auka traust á borgarstjórn og bæta þetta starfsumhverfi okkar.“
Við myndun meirihluta muni málefnin ráða för. „En ég myndi gjarnan vilja mynda sterkan meirihluta með breiða skírskotun til fólksins í borginni og að við gætum skapað meiri sátt um verkefni borgarstjórnar og borgarlífið.“
Hún viðurkennir að margir oddvitar séu farnir að „hvísla ástarorðum“.
„Við erum búnir að vera mikið saman undanfarið og ég vil bara þakka öllum þessum kröftugu mótframbjóðendum fyrir öfluga baráttu. En jú, jú, samtölin hefjast örugglega í nótt og næstu daga.“
Stuðningsmenn hafa yfirgefið Sjálfstæðissalinn, eða Nasa, og örkuðu glaðir út á torg.
„Gleðin heldur áfram og ég mun örugglega vaka eftir næstu tölum.“