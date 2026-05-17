Stjórnmála- og stjórnsýslufræðingurinn Gunnar Sigurðsson heldur mikið upp á kosningar og hefur í fjölmörg ár heiðrað látna ömmu sína með því að bera varalit á kjördag. Hann verður áberandi í kosningasjónvarpi Sýnar í nótt og mun rýna í niðurstöður kosninganna með Telmu Tómasson fréttamanni.
Gunnar settist niður hjá Benedikt Valssyni, Fannari Sveinssyni og Sverri Þór Sverrissyni í þættinum Gott kosningakvöld og voru þeir fljótir að benda á að margir könnuðust eflaust frekar við Gunnar úr gríninu en í hlutverki alvörugefins stjórnmálagreinanda.
„Eitthvað það allra skemmtilegasta sem ég geri er að nýta þennan rétt til að kjósa,“ segir Gunnar.
Hann hafi ófáum sinnum fylgst grannt með nýjustu tölunum koma inn langt fram á nótt með gin og tónik sér við hlið.
„En ég er ekki að fara að fá mér gin og tónik núna,“ segir Gunnar en viðurkennir að það gæti samt sem áður orðið gott sjónvarpsefni.
Gunnar kaus fyrst árið 1991 og var amma hans þá með í för sem var alltaf prúðbúin og málaði sig á kjördag. Hún féll frá fjórum árum síðar og vildi hann þá taka sér ömmu sína til fyrirmyndar.
„Ég elskaði kerlinguna út af lífinu, þannig að ég bara varalita mig,“ segir Gunnar um þá hefð sem hefur síðan skapast henni til heiðurs. „Þetta er bara fokking stemning. Einhvern veginn að hafa sig til og vera fínn í tauinu.“
Hann kaupi nýjan varalit fyrir hverjar kosningar og sé farinn að kynna sér betur ólík vörumerki og tegundir.
„Núna er ég með Giovanni 333. Hann er fáránlega góður.“ Hann verði þó ekki með hann á sér í kosningasjónvarpi Sýnar í nótt. „Út af því að ég er búinn að kjósa. Ég er ekki með hann allan daginn,“ segir Gunnar léttur í lund.