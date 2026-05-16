Deilt um orð Hildar um „súkkulaðikleinuna“ Sönnu

Össur Skarphéðinsson, einn stofnenda og fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar, segir að Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, eigi ekki erindi í stól borgarstjóra Reykjavíkur. Byggir hann það á því að Hildur hafi kallað Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, oddvita Vinstrisins, „súkkulaðikleinu“ í viðtali.
Orð Össurar hafa hleypt af stað miklum deilum um hugtakið súkkulaðikleinu og rasisma.
Það var í viðtali í hlaðvarpinu Þjóðmálum sem Hildur lét þau orð falla að vinstri flokkar væru að lofa fólki öllu fögru og leggja fram áætlanir sem ómögulegt væri fyrir þá að standa við.
„Einmitt bara Sanna, sem einhvern veginn fær oft að vera algjör súkkulaðikleina í umræðunni, sem boðar hérna stórkostlega uppbyggingu á félagslegu húsnæði með aukinni skuldsetningu Félagsbústaða og ber það saman við einhver fasteignafélög á markaði og ætlar að ljúga því að fólki að það verði einhver hagstæð leiga. Þetta er bara della,“ sagði Hildur.
Ummælin úr Þjóðmálum má sjá hér að neðan.
Þessi ummæli fóru fyrir brjóstið á Össuri.
„Ég er kannski viðkvæmari fyrir því en aðrir þegar konur með brúna húð eru uppnefndar „súkkulaðikleinur“. Mér fannst þetta að minnsta kosti síðasta sort hjá Hildi og leyfi mér að efast stórlega um að hún eigi erindi í stól borgarstjóra. I rest my case,“ skrifaði hann á Facebook.
Þegar kemur að hugtakinu súkkulaðikleina hefur það lengi verið notað af Íslendingum til að tala um börn sem fá að vera með í leik, hálfpartinn, þá þegar þau njóta ákveðinnar verndar í leiknum og taka ekki ábyrgð.
Í gegnum árin hafa orðin súkkulaði og kleina einnig verið notuð um þetta sama hugtak, en það virðist hafa verið breytilegt eftir árum og bæjarfélögum. Hugtakið hefur þar að auki ekki eingöngu átt við börn. Fullorðið fólk er oft einnig kallað súkkulaðikleina.
Meðal annars má vísa til umræðu um þetta hugtak í Facebook-hópnum Skemmtileg íslensk orð frá desember 2022. Þar var hugtakið einnig til umræðu árið 2020 og kom þá fram að orðalagið var mjög breytilegt eftir aldri fólks og hvaðan það kemur.
Margir taka undir gagnrýni Össurar en margir koma Hildi einnig til varnar.
Meðal þeirra sem taka undir gagnrýnina er Illugi Jökulsson, sem segist hissa á að Hildur sé ekki spurð út í þessi ummæli. Hann segir að Sigmundi Davíð eða Snorra Mássyni yrði ekki hlíft fyrir svona ummæli.
Eiríkur Rögnvaldsson tekur einnig undir gagnrýni Össurar. Hann segir samhengið skipta máli. Þegar orðið „súkkulaðikleina“ sé notað um konu með dökkan hörundslit sé ekki hægt að túlka það öðruvísi en það vísi til húðlitar.
Margir aðrir saka Hildi um rasisma.
Eins og áður segir koma margir einnig Hildi til varnar og þykir þeim Össur teygja sig langt í gagnrýninni. Í einum ummælum er vísað til þess að Hildur hafi kallað Einar Þorsteinsson, oddvita Framsóknarflokksins, súkkulaðikleinu í kappræðum Sýnar, hið rétta er að það var í kappræðum MBL. Sú sem bendir á það segir að Hildur hafi einnig spurt hana hvort hún ætlaði að vera súkkulaðikleina þegar hún sagðist koma sent á vaktina.
Páll Magnússon, fyrrverandi alþingismaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi útvarpsstjóri, segir að í samhenginu sem Hildur hafi látið þessi orð falla þýði súkkulaðikleina að vera „stikkfrí“ og að vera hlíft umfram aðra. Þetta sé alþekkt hugtak og hafi ekkert með húðlit að gera.
„Það er skammarlegt að hefja rasistastimpilinn á loft að ófyrirsynju þótt maður sé ósammála einhverjum í pólitík,“ segir Páll.
Illugi svarar Páli á þá leið að oft hafi verið talað um Katrínu Jakobsdóttur, fyrrverandi forsætisráðherra, sem gluggaskraut manna. Það hafi honum alltaf þótt skammarlega að orði komast.
„Mér finnst líka skammarlegt að saka starfandi stjórnmálamann, sem hefur sannarlega staðið í ströngu, um að vera „stikkfrí“. Það er Hildi reyndar ekki til sóma.“
Rúnar Freyr Gíslason lætur einnig að sér kveða í umræðunni við færslu Össurar og segir að hann hljóti að vita betur. Hann vísar einnig til gamallar notkunnar hugtaksins og bendir á að Hildur hafi einnig kallað Einar súkkulaðikleinu.
„Þetta er ömurlegt hjá þér Össur, ég trúi varla að þú sért að halda þessu fram. Það trúir enginn því að Hildur sé rasisti, ekki nokkur maður. Úff.“
Þetta er ekki eina færslan sem Össur hefur skrifað um Hildi á dögunum en í gær skrifaði hann aðra færslu um hana á Facebook og kappræðurnar á Rúv. Sú færsla fjallaði um það að miklar deilur hafa átt sér stað innan borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins undir stjórn hennar.
Velti hann vöngum yfir því hvort flokkur sem gæti ekki stjórnað sjálfum sér gæti stjórnað borginni.
Bolli Thoroddsen , sem kalla má innanbúðamann í Sjálfstæðisflokknum, er meðal þeirra sem hefur svarað færslu Össurar frá því í gær. Rifjar hann upp feril Hildar í stjórnmálum, vinnu og félagsmálum og vísar til þess að undir stjórn hennar hafi fylgi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík aukist til muna.
Hann segir sína heitustu ósk vera meirihluta myndaðan af Sjálfstæðisflokknum, Framsókn og svo Miðflokknum og/eða Viðreisn.