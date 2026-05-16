Viktor Bjarki missir af lokaleiknum vegna meiðsla

Viktor Bjarki Daðason mun missa af síðasta leik tímabilsins hjá FC Kaupmannahöfn vegna minniháttar meiðsla.
Viktor Bjarki varð á dögunum yngsti byrjunarliðsmaður í sögu úrslitaleiks dönsku bikarkeppninnar, þar sem FCK tapaði 1-0 fyrir Elíasi Rafni Ólafssyni og félögum í Midtjylland.
Viktor var einnig valinn í sinn fyrsta landsliðshóp á dögunum, fyrir æfingaleikinn gegn Japan.
Viktor verður hins vegar ekki með FCK í lokaleik dönsku deildarinnar gegn Randers á morgun vegna meiðsla. Þjálfari liðsins, Bo Svensson, reiknar með að gera fleiri breytingar á byrjunarliðinu því FCK er búið að tryggja sér 7. sætið og getur ekki endað neðar.
„Við verðum að taka með í reikninginn að við spiluðum mjög erfiðan leik á fimmtudag og þurfum ferska fætur. Gabriel [Pereira], Elias [Achouri] og [Viktor Bjarki] Dadason eru líka að glíma við meiðsli og geta ekki verið með, en þetta eru ekki alvarleg meiðsli,“ sagði Svensson við Bold.