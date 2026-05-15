Fótbolti

Mitoma missir af HM og leiknum gegn Ís­landi

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Um er að ræða mikið áfall fyrir japanska landsliðið. 
Um er að ræða mikið áfall fyrir japanska landsliðið.  Clive Mason/Getty Images

Kaoru Mitoma verður ekki með japanska landsliðinu á heimsmeistaramótinu í fótbolta vegna meiðsla sem hann varð fyrir í leik Brighton gegn Wolves á dögunum.

Mitoma hefur verið meiðslum hrjáður á þessu tímabili og aðeins náð að spila 27 leiki fyrir Brighton í öllum keppnum. Hann meiddist í enn eitt skipti síðasta laugardag, nú aftan í læri.

Nú hefur það verið staðfest að Mitoma, einn besti leikmaður landsliðsins, muni ekki ná sér í tæka tíð fyrir HM í sumar. Japan verður þar í riðli með Hollandi, Sviss og Túnis. Japan mætir Íslandi í æfingaleik í aðdraganda mótsins þann 31. maí næstkomandi.

Þrátt fyrir þessi slæmu tíðindi gátu Japanir glaðst yfir því að Takehiro Tomiyasu, fyrrum leikmaður Arsenal sem spilar nú með Ajax, er mættur aftur í landsliðið eftir tæplega tveggja ára fjarveru vegna meiðsla.

Wataru Endo er einnig í leikmannahópnum sem fer á HM, þrátt fyrir að hann hafi aðeins spilað átta leiki í öllum keppnum með Liverpool á tímabilinu vegna ökklameiðsla. 

Wataru Endo verður með Japan á HM. Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Á móti kemur nokkuð óvænt að Hidemasa Morita, leikmaður Sporting, var ekki valinn í HM hópinn. Morita spilaði samt níu leiki í undankeppninni og var fyrirliði í einum þeirra.

Þjálfarinn Hajime Moriyasu ætlar frekar að treysta á Endo og Kaishu Sano, 25 ára miðjumann Mainz.

Þá er fyrrum Liverpool-maðurinn Takumi Minamino utan hóps eftir að hafa slitið krossband í janúar í leik með AS Monaco. 

Japan hefur náð góðum árangri á síðustu tveimur heimsmeistaramótum og komist í sextán liða úrslit í bæði skipti. Síðast datt liðið úr leik gegn Króatíu í sextán liða úrslitum eftir að hafa unnið bæði Þýskaland og Spán í riðlakeppninni.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið