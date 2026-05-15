Kaoru Mitoma verður ekki með japanska landsliðinu á heimsmeistaramótinu í fótbolta vegna meiðsla sem hann varð fyrir í leik Brighton gegn Wolves á dögunum.
Mitoma hefur verið meiðslum hrjáður á þessu tímabili og aðeins náð að spila 27 leiki fyrir Brighton í öllum keppnum. Hann meiddist í enn eitt skipti síðasta laugardag, nú aftan í læri.
Nú hefur það verið staðfest að Mitoma, einn besti leikmaður landsliðsins, muni ekki ná sér í tæka tíð fyrir HM í sumar. Japan verður þar í riðli með Hollandi, Sviss og Túnis. Japan mætir Íslandi í æfingaleik í aðdraganda mótsins þann 31. maí næstkomandi.
Þrátt fyrir þessi slæmu tíðindi gátu Japanir glaðst yfir því að Takehiro Tomiyasu, fyrrum leikmaður Arsenal sem spilar nú með Ajax, er mættur aftur í landsliðið eftir tæplega tveggja ára fjarveru vegna meiðsla.
Wataru Endo er einnig í leikmannahópnum sem fer á HM, þrátt fyrir að hann hafi aðeins spilað átta leiki í öllum keppnum með Liverpool á tímabilinu vegna ökklameiðsla.
Á móti kemur nokkuð óvænt að Hidemasa Morita, leikmaður Sporting, var ekki valinn í HM hópinn. Morita spilaði samt níu leiki í undankeppninni og var fyrirliði í einum þeirra.
Þjálfarinn Hajime Moriyasu ætlar frekar að treysta á Endo og Kaishu Sano, 25 ára miðjumann Mainz.
Þá er fyrrum Liverpool-maðurinn Takumi Minamino utan hóps eftir að hafa slitið krossband í janúar í leik með AS Monaco.
Japan hefur náð góðum árangri á síðustu tveimur heimsmeistaramótum og komist í sextán liða úrslit í bæði skipti. Síðast datt liðið úr leik gegn Króatíu í sextán liða úrslitum eftir að hafa unnið bæði Þýskaland og Spán í riðlakeppninni.
Here are the 26 squad members of the Japan National Team competing in the FIFA World Cup 🇯🇵🔥From J.League, Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, and Yuto Nagatomo have been selected 🔥#JLEAGUE#football pic.twitter.com/kPpEcdIHMD— J.LEAGUE Official (English) (@J_League_En) May 15, 2026
