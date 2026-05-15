Diljá með fimm mörk á tveimur vikum

Landsliðskonan Diljá Ýr Zomers á ríkan þátt í frábærri byrjun Brann á tímabilinu í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Hún var á ný á skotskónum í dag í 7-0 stórsigri gegn Haugesund á útivelli.
Brann hefur unnið sjö af fyrstu átta leikjum sínum, og gert eitt jafntefli, og er á toppi deildarinnar með 22 stig, fimm stigum á undan Rosenborg sem er í 2. sæti.
Diljá skoraði eitt markanna sjö í dag en þær Brenna Lovera, fyrrverandi leikmaður Selfoss og ÍBV, komu Brann í 3-0 á níu mínútna kafla í fyrri hálfleik.
Diljá skoraði þar með í öðrum leiknum í röð og eftir þrennuna gegn Hönefoss í byrjun mánaðarins hefur hún því skorað fimm mörk í síðustu fjórum leikjum. Þá hefur hún átt þrjár stoðsendingar.
Diljá Ýr Zomers skoraði þrjú mörk fyrir Brann í 6-0 sigri gegn Honefoss í dag og varð þar með annar Íslendingurinn til að skora þrennu fyrir Brann í þessari viku.