Fótbolti

Diljá með fimm mörk á tveimur vikum

Sindri Sverrisson skrifar
Diljá Ýr Zomers er á flugi í Noregi.
Landsliðskonan Diljá Ýr Zomers á ríkan þátt í frábærri byrjun Brann á tímabilinu í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Hún var á ný á skotskónum í dag í 7-0 stórsigri gegn Haugesund á útivelli.

Brann hefur unnið sjö af fyrstu átta leikjum sínum, og gert eitt jafntefli, og er á toppi deildarinnar með 22 stig, fimm stigum á undan Rosenborg sem er í 2. sæti.

Diljá skoraði eitt markanna sjö í dag en þær Brenna Lovera, fyrrverandi leikmaður Selfoss og ÍBV, komu Brann í 3-0 á níu mínútna kafla í fyrri hálfleik.

Diljá skoraði þar með í öðrum leiknum í röð og eftir þrennuna gegn Hönefoss í byrjun mánaðarins hefur hún því skorað fimm mörk í síðustu fjórum leikjum. Þá hefur hún átt þrjár stoðsendingar.

Norski boltinn

