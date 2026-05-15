FIFA og Sádar í eina sæng

FIFA hefur gert styrktarsamning við fjárfestingarsjóð Sádi-Arabíu, PIF, sem verður stuðningsaðili komandi heimsmeistaramóts í fótbolta. PIF bætist við sádíska olíufyrirtækið Aramco sem einn aðalstyrktaraðili mótsins.
Greint var frá samningum á milli aðilanna í gær. Tilkynningin kemur í kjölfar þess að PIF dró alfarið til baka fjármagn til golfmótaraðarinnar LIV. Spurningar vöknuðu um framtíð fjárfestinga Sáda í íþróttum sem hafa farið vaxandi á ógnarhraða síðustu misseri.
PIF er alþjóðlegur fjárfestingasjóður sádíska ríkisins og hefur peningum verið pumpað þaðan í allskyns íþróttatengd verkefni. Stærst eru LIV, Newcastle United á Englandi og eignarhald PIF á liðum í sádísku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Við tilkynningu á samningnum við FIFA segir að íþróttir séu enn forgangsatriði PIF og að fótbolti sé lykilhlekkur í framtíðarsýn Sádi-Arabíu.
Sádar hafa lagt aukna áherslu nýjar fjármögnunarleiðir til að komast undan því að ríkið sé eingöngu komið upp á olíu hvað fjárstreymi varðar. Samningurinn treystir þá enn frekar samband FIFA og sádíska ríkisins.
Líkt og áður segir er Aramco, olíufyrirtæki Sádi-Arabíu, orðið einn megin styrktaraðili FIFA. PIF keypti þá stóran hlut í streymisveitunni DAZN í aðdraganda HM félagsliða á síðasta ári og keypti í kjölfarið sjónvarpsréttindi á mótinu fyrir einn milljarð bandaríkjadala.
Á sama tíma og sá samningur var í höfn opinberaði Gianni Infantino að Sádi-Arabía myndi halda HM 2034 án alls útboðs og kjörs stjórnar, sem hefð er fyrir.
Sádar hafa sætt gagnrýni vegna fjárfestinganna og þær séu liður í íþróttaþvotti ríkisins vegna alvarlegra mannréttindastöðu í Sádi-Arabíu. Íþróttirnar séu nýttar til að hreinsa ríkið af mannréttindastöðunni.