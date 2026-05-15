Hópur vísindamanna varar FIFA við að öryggisráðstafanir sambandsins fyrir heimsmeistaramót karla í fótbolta í sumar séu ófullnægjandi þegar kemur að þeim mikla hita sem stefnir í að einhverjir leikir mótsins verði spilaðir í og gætu sett leikmenn í alvarlega hættu.
Í opnu bréfi sem vísindamennirnir, sem starfa á sviði lýðheilsu, loftslagsmála og íþrótta, skrifuðu til forkólfa FIFA segir að regluverkið sem sambandið hefur sett á þessu sviði sé úr takt við ríkjandi vísindi og óverjanlegt.
Heimsmeistaramótið í fótbolta fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó og hefst þann 11.júní næstkomandi.
Kalla vísindamennirnir eftir því að FIFA efli viðbrögð sín, þar með talið með því að lengja svokölluð kælihlé í leikjunum sjálfum á HM sem og setja á skýrari verkferla þegar kemur að því að mögulega þurfa fresta leikjum sökum öfgafullra veðurfarslegra aðstæðna.
Talið er að hátt hitastig muni valda miklum vandræðum á heimsmeistaramótinu í sumar og vara sérfræðingar við því að hitastigið á fjórtán af sextán völlum mótsins geti farið yfir hættumörk. Það í bland við rakastig, vindstyrk og styrkleika sólarinnar geti skapað aðstæður þar sem reyna mun mikið á leikmenn.
Það sem vísindamennirnir vilja að FIFA geri:
FIFA fer eftir Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) staðlinum þar sem reiknað er út álag á mannslíkamann sökum hita og rakastigs. Samkvæmt WBGT er 28 gráðu hiti þröskuldurinn þegar að álag á líkamann sökum hita verður að vandamáli fyrir íþróttafólk. FIFA hins vegar miðar við 32 gráðu hita, fjórum gráðum meira en WBGT gerir ráð fyrir.