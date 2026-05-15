Fótbolti

FIFA stefni öryggi leik­manna í hættu á HM

Aron Guðmundsson skrifar
Gianni Infantino er forseti FIFA. Vísir/Getty

Hópur vísinda­manna varar FIFA við að öryggis­ráð­stafanir sam­bandsins fyrir heims­meistaramót karla í fót­bolta í sumar séu ófullnægjandi þegar kemur að þeim mikla hita sem stefnir í að ein­hverjir leikir mótsins verði spilaðir í og gætu sett leik­menn í al­var­lega hættu.

Í opnu bréfi sem vísindamennirnir, sem starfa á sviði lýðheilsu, loftslagsmála og íþrótta, skrifuðu til forkólfa FIFA segir að regluverkið sem sambandið hefur sett á þessu sviði sé úr takt við ríkjandi vísindi og óverjanlegt.

Heimsmeistaramótið í fótbolta fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó og hefst þann 11.júní næstkomandi. 

Kalla vísindamennirnir eftir því að FIFA efli viðbrögð sín, þar með talið með því að lengja svokölluð kælihlé í leikjunum sjálfum á HM sem og setja á skýrari verkferla þegar kemur að því að mögulega þurfa fresta leikjum sökum öfgafullra veðurfarslegra aðstæðna. 

Talið er að hátt hitastig muni valda miklum vandræðum á heimsmeistaramótinu í sumar og vara sérfræðingar við því að hitastigið á fjórtán af sextán völlum mótsins geti farið yfir hættumörk. Það í bland við rakastig, vindstyrk og styrkleika sólarinnar geti skapað aðstæður þar sem reyna mun mikið á leikmenn. 

Það sem vísindamennirnir vilja að FIFA geri:

  • Fresti leikjum þegar að hitastig nái 28 gráðum skv. WBGT
  • Lengi vatns/kælipásur upp í sex mínútur að lengd.
  • Bæti kæliaðstöðu fyrir leikmenn.
  • Uppfæri reglulega öryggisviðmið sín.

FIFA fer eftir Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) staðlinum þar sem reiknað er út álag á mannslíkamann sökum hita og rakastigs. Samkvæmt WBGT er 28 gráðu hiti þröskuldurinn þegar að álag á líkamann sökum hita verður að vandamáli fyrir íþróttafólk. FIFA hins vegar miðar við 32 gráðu hita, fjórum gráðum meira en WBGT gerir ráð fyrir.

