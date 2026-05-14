Glódís Perla Viggósdóttir tók við þýska bikarnum sem fyrirliði Bayern München eftir 4-0 sigur liðsins á Wolfsburg í bikarúrslitum í Köln í dag.
Enska landsliðskonan Georgia Stanway kom Bayern yfir af vítapunktinum undir lok fyrri hálfleiks og staðan var 1-0 í hléi. Pernille Harder tvöfaldaði forystuna þegar stundarfjórðungur var liðinn af þeim síðari.
Momoko Tanikawa skoraði þriðja markið á 77. mínútu og á þeirri 85. innsiglaði Arianna Caruso 4-0 sigur Bayern.
Glódís Perla spilaði allan leikinn í vörn Bæjara sem eru tvöfaldir meistarar. Bayern ver titilinn frá því í fyrra og er bikarmeistari í þriðja sinn í sögu félagsins.