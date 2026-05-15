Oddviti Viðreisnar útilokar meirihlutasamstarf við Miðflokkinn í borgarstjórn og segir Samfylkinguna ekki vera sinn fyrsta kost. Henni lítist betur á samstarf við oddvita Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Pírata. Þetta sagði Björg Magnúsdóttir í kappræðum RÚV í kvöld.
„Ég hef nú farið ansi langt með að segja það að það eru of mörg skref á milli okkar Ara [oddvita Miðflokksins], Viðreisnar og Miðflokksins. Það er pólitískur ómöguleiki fyrir okkur í Viðreisn og Miðflokknum að ná saman, svo það sé bara sagt skýrt,“ sagði Björg.
Miðað við nýjustu könnun Gallup sem birt var í dag getur Sjálfstæðisflokkurinn myndað meirihluta í borgarstjórn ásamt Miðflokknum og Framsóknarflokknum.
Björg spurði Einar Þorsteinsson, oddvita Framsóknarflokksins, hvort hann teldi eftirspurn vera eftir slíkum meirihluta hjá borgarbúum og hvernig honum litist á að fara í slíkan meirihluta.
Einar sagðist þá frekar vilja mynda meirihluta með Viðreisn og Sjálfstæðisflokki.
„Ari [oddviti Miðflokksins] er ágætur en þið eruð með erfitt pólitískt bakland sem þið eruð búin að lofa að taka róttækar ákvarðanir varðandi Samgöngusáttmálann og þið eruð í bullandi vandræðum með hinsegin málin og talið svona dálítið inn í óttann í samfélaginu. Ég er þeirrar skoðunar að við séum á þeim stað með Reykjavíkurborg að við verðum að tala skýrt til kjósenda um það hvað við ætlum að gera við atkvæðið ykkar eftir kosningar. Ég held að þetta væri skynsamur, hófsamur meirihluti, umburðarlyndur og ég vil bara að kjósendur viti það.“
Einar áréttaði að samkvæmt sömu könnun Gallup vanti einn mann upp á að þessi meirihluti gangi upp.
Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokks, spurði Björgu hvort hún teldi að Viðreisn myndi ná meiri árangri með þeirra mál og boðuðu umbreytingarstefnu í samstarfi með Samfylkingunni eða Sjálfstæðisflokknum
Björg sagði flokkinn láta málefnin ráða og ítrekaði að hún hefði áður sagt að oddviti Samfylkingarinnar fengi ekki hennar fyrsta símtal eftir kosningar.
„Fyrsta símtalið væri til þín, því mér finnst þetta með frjálslyndið og frelsi inn í kerfin, að frelsa ráðhúsið úr þessari stjórnsemi sem hefur ríkt, ég tel að það sé afar mikilvægt.“
Þáttastjórnendur spurðu Hildi út í mögulega meirihluta og við hverja hún væri búin að tala í aðdraganda kosninganna. Hún sagðist ekki ætla að upplýsa um einkasamtöl en hún hefði rætt við nokkra. „Við höfum átt samtöl við kaffivélina, til dæmis í Ráðhúsinu.“
Hún myndi helst vilja mynda meirihluta með Framsókn, Viðreisn og Miðflokki þar sem stefnumál þeirra væru næst hvort öðru.
Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar, sagði að Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn væru ekki hluti af hans draumameirihluta. Hann horfi frekar til vinstri og inn á miðju með Vinstrinu og Viðreisn.
Ari Edwald, oddviti Miðflokksins, sagði lengst á milli þeirra og Samfylkingarinnar. Honum litist ágætlega á samstarf við Sjálfstæðisflokkinn og Framsókn, og jafnvel Viðreisn.
„Ég var sleginn dálitlum óhug áðan þegar Einar fór að tala svona illa um Miðflokkinn. Mér fannst bara kjósendur heyra það þá hátt og skýrt að ef þeir vilja breytingar í samgöngumálunum í Reykjavík og skipulagsmálunum og þessum stóru málum þá væri öruggast að kjósa Miðflokkinn.“
Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti Vinstrisins, sagðist geta hugsað sér samstarf með Sósíalistum eftir átökin sem hafa skekið flokkinn og leiddu til þess að hún yfirgaf hann.
