Innlent

Bjóða bæjar­búum á bakgarðstónleika

Freyja Þórisdóttir skrifar
Sjómannadagurinneskifirði í fyrra heppnaðist vel.
Sjómannadagurinneskifirði í fyrra heppnaðist vel. Facebook/Sjómannadagurinn á Eskifirði

Sjómannadagurinn verður haldinn hátíðlegur víða um land á morgun en dagskrá ýmissa bæjarfélaga er þegar hafin. Á Eskifirði hafa hjónin Valli og Elín boðið gestum og gangandi heim til sín á bakgarðstónleika.

Á Eskifirði hófust hátíðarhöld í tilefni sjómannadagsins á fimmtudaginn en á dagskránni er meðal annars þrautakeppni, partíbingó og kappróður. Klukkan hálf níu í kvöld er bæjarbúum svo boðið á uppistand og tónleika í bakgarði heimahúss. Það eru þau Valbjörn Júlíus Þorláksson og Elín Rún Sizemore sem hafa tekið sig til og útbúið garðinn heima hjá sér til tónleikahalds.

„Já, þetta er í fimmta skipti sem að við erum með þessa tónleika og það hefur komið hérna alls konar tónlistarfólk eins og KK, Eyvi og Stebbi Hilmars og alls konar. Þetta er bara ótrúlega gaman,“ segir Valli.

Róleg stund í garðinum

Í ár er það uppistandarinn Ebba Sig sem stígur fyrst á stokk hjá þeim hjónum en næst eru það tónlistarfólkið Jónsi í svörtum fötum, Matti Matt, Hildur Magg og Júlíus Óli. Seinna í kvöld mun Páll Óskar svo skemmta fólki fram eftir nóttu í sal Eskju.

„Sko það verða líka tónleikar á svona hátíðarsvæði, svo er þetta meira kósý svona um kvöldið hjá okkur, fyrir ballið og svoleiðis. Róleg stund í garðinum,“ segir Valli en hann segir áætla að gestir þeirra hjóna verði um fimmtíu talsins. Tónleikarnir eru skiplagðir í samstarfi við sjómannadagsráðið á Eskifirði.

„Þau sjá um tónlistarmennina. Svo bara hendi ég upp tjaldi og set upp hljóðkerfi, borð og stóla. Geri svona kósý,“ segir hann. Þrátt fyrir grátt veður síðustu daga segir Valli vona að veðurguðirnir verði þeim hliðhollir en hvernig sem fer sjái hann fram á frábæra kvöldstund.

„Væri betra ef það væri kannski ekki rigning og svona núna en þetta verður allt fínt inni í tjaldinu,“ segir Valli.

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