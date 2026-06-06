Bjóða bæjarbúum á bakgarðstónleika Freyja Þórisdóttir skrifar 6. júní 2026 16:35 Sjómannadagurinneskifirði í fyrra heppnaðist vel. Facebook/Sjómannadagurinn á Eskifirði Sjómannadagurinn verður haldinn hátíðlegur víða um land á morgun en dagskrá ýmissa bæjarfélaga er þegar hafin. Á Eskifirði hafa hjónin Valli og Elín boðið gestum og gangandi heim til sín á bakgarðstónleika. Á Eskifirði hófust hátíðarhöld í tilefni sjómannadagsins á fimmtudaginn en á dagskránni er meðal annars þrautakeppni, partíbingó og kappróður. Klukkan hálf níu í kvöld er bæjarbúum svo boðið á uppistand og tónleika í bakgarði heimahúss. Það eru þau Valbjörn Júlíus Þorláksson og Elín Rún Sizemore sem hafa tekið sig til og útbúið garðinn heima hjá sér til tónleikahalds. „Já, þetta er í fimmta skipti sem að við erum með þessa tónleika og það hefur komið hérna alls konar tónlistarfólk eins og KK, Eyvi og Stebbi Hilmars og alls konar. Þetta er bara ótrúlega gaman,“ segir Valli. Róleg stund í garðinum Í ár er það uppistandarinn Ebba Sig sem stígur fyrst á stokk hjá þeim hjónum en næst eru það tónlistarfólkið Jónsi í svörtum fötum, Matti Matt, Hildur Magg og Júlíus Óli. Seinna í kvöld mun Páll Óskar svo skemmta fólki fram eftir nóttu í sal Eskju. „Sko það verða líka tónleikar á svona hátíðarsvæði, svo er þetta meira kósý svona um kvöldið hjá okkur, fyrir ballið og svoleiðis. Róleg stund í garðinum,“ segir Valli en hann segir áætla að gestir þeirra hjóna verði um fimmtíu talsins. Tónleikarnir eru skiplagðir í samstarfi við sjómannadagsráðið á Eskifirði. „Þau sjá um tónlistarmennina. Svo bara hendi ég upp tjaldi og set upp hljóðkerfi, borð og stóla. Geri svona kósý,“ segir hann. Þrátt fyrir grátt veður síðustu daga segir Valli vona að veðurguðirnir verði þeim hliðhollir en hvernig sem fer sjái hann fram á frábæra kvöldstund. „Væri betra ef það væri kannski ekki rigning og svona núna en þetta verður allt fínt inni í tjaldinu,“ segir Valli. Sjómannadagurinn Fjarðabyggð Tónleikar á Íslandi Mest lesið Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Innlent Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Innlent Lungnaígræðsla ekki lækning heldur sjúkdómaskipti Erlent „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Innlent Kveður eftir ævilangt starf Innlent Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Innlent Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Innlent Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Innlent Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Innlent Fengu yfir sig holskeflu haturs eftir að þau ákváðu að binda enda á meðgönguna Erlent Fleiri fréttir Bjóða bæjarbúum á bakgarðstónleika Segir hægrið sækja fram gegn náttúruvernd og mannréttindum Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Ásta endurráðin í Bláskógabyggð Þyrlan kölluð út vegna bílveltu Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Áhyggjur Barnaheilla, veikindi prinsessu og sjómannadagur Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Grunaður um fíkniefnabrot á reynslulausn og neitaði að gefa upp nafn Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Kveður eftir ævilangt starf Styrkja fjarskiptainnviði vegna almyrkvans en ítreka forgang 112 Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Sérsveitaraðgerð á Akureyri Fólskuleg árás og óvinsæl sundtíska Furðulegum fiskum, hetjum hafsins og brunabangsa bregður fyrir um helgina Guðlaug skipuð skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Vill gera stjórnvöldum heimilt að synja beiðni um nafnbreytingu Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu FÍA hvetur flugmenn til að hlaupa undir bagga og styðja við Icelandair Mogginn afþakkar framlag Dags B. Sendi frá sér yfirlýsingu vegna umfjöllunar Ætlar að synda niður Lagarfljót fyrstur manna Skiptiskjól á þremur stöðum í Reykjavík Hallast að því að þetta sé einbeittur brotavilji Rafbyssum aldrei beitt oftar Munu auglýsa eftir nýjum bæjarstjóra Réttmæt reiði vegna ofurkjara kjörinna fulltrúa og embættismanna Sjá meira