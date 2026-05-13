Fótbolti

Aftur­elding skoraði fimm mörk og flaug á­fram með Víkingum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Elmar Kári átti stórleik og litli bróðir hans lagði upp mark fyrir hann. 
Afturelding rústaði Njarðvík með 5-2 sigri í sextán liða úrslitum Mjólkurbikarsins. Á sama tíma vann Víkingur 2-0 gegn HK og tryggði sig einnig áfram í átta liða úrslitin.

Afturelding og Njarðvík eru bæði Lengjudeildarlið sem ætla sér stóra hluti í sumar en Davíð Smári Lamude, þjálfari Njarðvíkur, hefur eflaust áhyggjur af liðinu eftir leik kvöldsins og ljóst er að hann mun ekki verða bikarmeistari annað árið í röð.

Afturelding skoraði fimm mörk áður en Njarðvík vaknaði úr rotinu og minnkaði muninn á lokamínútunum.

Stórleikur hjá Gogic fjölskyldunni

Aron Elí Sævarsson, Elmar Kári Enessen Gogic (tvö mörk), Bart Kooistra og Óðinn Bjarkason skoruðu mörk Aftureldingar. Felix Lima Santos og Haraldur Smári Ingason skoruðu mörk Njarðvíkur.

Elmar Kári gaf einnig tvær stoðsendingar og yngri bróðir hans, Enes Þór Enesson Gogic, lagði upp fimmta mark Afturelding. Sannkallaður stórleikur hjá Gogic bræðrunum. Faðirinn Enes Gogic, aðstoðarþjálfari Aftureldingar, horfði stoltur á þá af hliðarlínunni.

HK varðist Víkingum í rúmlega sjötíu mínútur áður en stíflan brast

Mörkin stóðu meira á sér í leik HK og Víkings. Heimamenn í Kórnum náðu að verjast Víkingum lengi en undir lok leiks skoruðu þeir tvö mörk og tryggðu sigurinn.

Valdimar Þór Ingimundarson skoraði fyrra mark Víkings á 72. mínútu. Markið kom upp úr aukaspyrnu og Oliver Ekroth dempaði boltann laglega fyrir Valdimar.

Víkingar fengu svo vítaspyrnu á 86. mínútu þegar skot Gunnars Vatnhamars hitti hönd varnarmanns.

Elías Már Ómarsson steig á punktinn og hélt áfram að sýna Víkingum sína fínu sparkfimi.

Framlengt á Akranesi

Leik ÍA og Grindavíkur lauk með 7-6 sigri Skagamanna eftir vítaspyrnukeppni. Nánar má lesa um þann leik hér fyrir neðan. 

Tíu Blikar tryggðu sig áfram gegn Þrótti 

 

