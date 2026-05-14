Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri segir fyrirætlanir um að leggja Ingólfstorg undir sölubása og takmarka um leið aðgengi hjólabrettafólks hafa komið sér í opna skjöldu. Hún muni beita sér fyrir því að torgið verði áfram hluti af íslensku hjólabrettasenunni og nýr staður fundinn fyrir markaðinn.
„Mér finnst það óhugsandi satt að segja að breyta þessu rótgróna torgi sem við höfum hannað fyrir hjólabrettafimi án samráðs eða auglýsingar. Þar er fallegt mannlíf og fólk hópast bæði til að gera hjólabrettabrellur og svo fólk eins og ég sem kem og horfi á,“ segir Heiða í færslu á Facebook-síðu sinni.
„Ég mun gera mitt til að sjá til þess að torgið verði áfram stór partur í íslensku hjólabretta senunni eins og verið hefur í áratugi.“
Heiða segir í svari við fyrirspurn fréttastofu að ákvörðunin hafi ekki verið tekin af stjórnmálafólki og hún hafi óskað eftir öllum upplýsingum um málið.
„Ég veit að það er gott starfsfólk sem fer með leyfi fyrir afnot af borgarlandi og sumarborgin er annað teymi.“
Hún geri ráð fyrir að þau hafi ekki áttað sig á mikilvægi Ingólfstorgs fyrir íslensku hjólabrettasenuna.
„Við finnum annan stað fyrir götumarkað.“
Borgin tilkynnti á samfélagsmiðlum í gær að sumarmarkaður myndi opna á Ingólfstorgi og Austurstræti 20. maí og yrði þar fram yfir sumarið. Þá var söluaðilum boðið að sækja um aðgang að sölubásum. Hjólabrettafólk hefur lýst yfir óánægju sinni með þessa breytingu.
„Þetta kom bara eins og þruma úr heiðskíru lofti,“ sagði hjólabrettaiðkandinn og læknaneminn Ingi Hrafn Guðbrandsson í samtali við Vísi fyrr í dag. „Þeir bara hentu þessu upp án þess að tala við neinn.“
Ingólfstorg hafi verið miðstöð hjólabrettamenningar í áratugi og borgin nýbúin að setja upp kanta á torginu sem voru hannaðir með hjólabrettabrellur í huga.
Fréttin hefur verið uppfærð með frekari upplýsingum frá borgarstjóra.
