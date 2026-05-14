Ofbeldi og gervigreind hafa sett mark sitt á kosningarnar og er hart barist um atkvæði ungmenna á TikTok. Samfélagsmiðlafréttamaður segir nálgunina ekki vænlega til árangurs.
Samfélagsmiðlar hafa heldur betur sett sitt mark á kosningabaráttuna og kappkosta flokkar að ná athygli á TikTok. Við ræddum við Sebastian Óla Guðmundsson, samfélagsmiðlafréttamann hjá Ríkisútvarpinu, til að skilja hvers vegna flokkarnir leggja svo mikið upp úr TikTok og hvort það sé vænlegt til árangurs.
„Ég held að fólk hafi gaman af ýmsum flokkum, ýmsu efni hjá flokkum. En margt af þessu er ekki að fara vel í mannskapinn og það er margt af þessu frekar leiðinlegt og fólki finnst það ekki skemmtilegt. Við vitum að sveitarstjórnarkosningar eru kosningarnar sem ungt fólk tekur minnst þátt í af hinum. Ef þú ert flokkurinn sem nærð ungu manneskjunni inn til að kjósa þig þá gæti það bara verið algjör leikbreytir. Þetta eru fullt af atkvæðum, fólk sem hefði kannski ekki kosið. Ef þú nærð til þeirra gæti það gert gæfumuninn,“ segir Sebastian en hér fyrir neðan má sjá brota brot af því efni sem flokkarnir hafa deilt á TikTok.
Ofbeldi og gervigreind hafa einnig sett svip sinn á kosningabaráttuna. Hér gengur ungur Miðflokksmaður í skrokk á svokölluðum libba og síðan birti oddviti Flokks fólksins þetta myndband af sér að dansa með formanni flokksins áður en hann lumbrar á oddvita Samfylkingarinnar.
„Mér finnst það furðuleg leið að fara, ég myndi ekki styðja það og ég myndi ekki samþykkja það ef einhver í flokknum mínum myndi gera eitthvað tengt ofbeldi. Ég held að fólk taki alls ekki vel í það. Kannski hlær einhver að því en ég held að þetta falli ekki vel í kramið hjá neinum. Ýmis notkun á gervigreind til dæmis upp á síðkastið, ég held að það sé ekki að skila sér til fólks.“
Hann tekur fram að einn flokkur beri af í baráttunni um TikTok.
„Það er Miðflokkurinn, þeir hafa Ara Edwald í fyrirsvari og láta hann tala um stefnuna. Hann gerir það skemmtilegt og gerir það á tungumáli unga fólksins. Ef þið horfið á myndbandið hans, fer hann beint í þetta og er með húkk í byrjun. Eitt annað, ef þið fylgist með myndavélinni, þá hættir hún ekki á hreyfingu, hún er stanslaust á hreyfingu. Þannig eru þeir að reyna ná athyglinni þinni. Hann er með húmor fyrir sjálfum sér sem er líka svo mikilvægt. Fólk tengir við það á persónulegu nótunum. Það tengir við hann. Hérna er hann líka að tala tungumál unga fólksins, það er rjúpan,“ segir Sebastian en rjúpan vísar til Monster-orkudrykks af hvítu gerðinni.
Spurður hvaða feilspor flokkar eru að stíga og þannig ekki hitta í mark hjá ungu fólki segir Sebastian:
„Meðal annars að hafa alltof marga í mynd, hafa alltof löng myndbönd, alltof lengi að koma sér að efninu. Það er svolítið mikilvægt á samfélagsmiðlum að koma fyrstu sekúnduna með eitthvað. Af því ég held að ungmenni gefi manni bara lítinn sjéns. Ef þú ert of lengi að koma þér að efninu eru þau búin að kruna.“
Þá hafa gamlar áskoranir og tískutrend sem flestir héldu að væri búið að leggja til hvílu aftur skotið upp kollinum í kringum kosningar. Þar má nefna klakabalaáskorunina sem tröllreið öllu á netheimum fyrir tólf árum og hefur átt ólíklega endurkomu.
„Það kom mér á óvart en ég hef gaman af því. Ég hef alltaf gaman af svona skemmtun. Þetta er fín lína, því þetta þarf að vera skemmtilegt en það þurfa líka að vera einhverjar upplýsingar. Hvað, þetta er tólf ára gamalt? Það kom á óvart að sjá þetta aftur en auðvitað er bara gaman af því.“
Hann bætir við að gaman væri að sjá flokka halda áfram að sinna ungu fólki eftir kosningar.
„Núna allt í einu tveim, þremur vikum fyrir kosningar og koma allir flokkarnir og allir sem eru oddvitar og allir sem bjóða sig fram, allt í einu koma þeir allir á sama tíma inn og eru að birta myndbönd í gríð og erg. Fólkið fer svolítið út af rútunni sinni þannig og það kemur bara flatt upp á það allt í einu. Ég held að þau hafi ekki gaman af því að fá þetta svona allt í einu. Síðan bara hættir þetta alveg og þau fá ekki að vita neitt bara næstu ár. Þetta lítur út eins og ódýr tilraun til að fá atkvæði og síðan er þeim bara alveg sama.“