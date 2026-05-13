Verkfræðistofan COWI hefur skilað skýrslu um fýsileika þess að leita að og endurheimta jarðneskar leifar Lúðvíks Péturssonar, sem er talinn hafa látist þegar hann féll ofan í sprungu í Grindavík í janúar árið 2024.
Það er mat COWI að vænlegast sé að láta björgunarmenn síga niður í sprunguna til leitar í stigvaxandi aðgerðum, þar sem fyrst yrði framkvæmd sjónleit og síðar mögulega ráðist í að færa til efni með handafli og mögulega verkfærum.
Frá þessu greinir Morgunblaðið og vitnar í minnisblað dómsmálaráðuneytisins. Ráðuneytið fjármagnaði skýrsluna en það er undir lögreglustjóranum á Suðurnesjum komið hvort ráðist verður í aðgerðir.
Málið er til skoðunar, að sögn Margrétar Kristínar Pálsdóttur lögreglustjóra.
Samkvæmt skýrslunni hefur ekki sést til Lúðvíks í sprungunni en þess er getið að hann var ekki í sýnileikafatnaði heldur lopapeysu og jarðlitum sem falla að umhverfinu. COWI metur ekki skynsamlegt að ráðast í sprengingar eða uppgröft í sprungunni, þar sem það gæti valdið því að líkamsleifarnar færðust enn neðar.
Að því er fram kemur í Morgunblaðinu er gert ráð fyrir að fámennt teymi stjórnanda og þriggja sigmanna myndu sinna leitinni. Þá yrði að gæta ítrustu varúðar.