Mæla með stig­vaxandi að­gerðum fá­menns teymis sigmanna

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Lúðvík var við störf á vegum Náttúruhamfaratryggingar Íslands að fylla í sprungu við íbúðarhús í bænum þegar hann féll ofan í hana. Leit að honum skilaði engu og var henni hætt á þriðja degi.

Verkfræðistofan COWI hefur skilað skýrslu um fýsileika þess að leita að og endurheimta jarðneskar leifar Lúðvíks Péturssonar, sem er talinn hafa látist þegar hann féll ofan í sprungu í Grindavík í janúar árið 2024.

Það er mat COWI að vænlegast sé að láta björgunarmenn síga niður í sprunguna til leitar í stigvaxandi aðgerðum, þar sem fyrst yrði framkvæmd sjónleit og síðar mögulega ráðist í að færa til efni með handafli og mögulega verkfærum.

Frá þessu greinir Morgunblaðið og vitnar í minnisblað dómsmálaráðuneytisins. Ráðuneytið fjármagnaði skýrsluna en það er undir lögreglustjóranum á Suðurnesjum komið hvort ráðist verður í aðgerðir. 

Málið er til skoðunar, að sögn Margrétar Kristínar Pálsdóttur lögreglustjóra.

Samkvæmt skýrslunni hefur ekki sést til Lúðvíks í sprungunni en þess er getið að hann var ekki í sýnileikafatnaði heldur lopapeysu og jarðlitum sem falla að umhverfinu. COWI metur ekki skynsamlegt að ráðast í sprengingar eða uppgröft í sprungunni, þar sem það gæti valdið því að líkamsleifarnar færðust enn neðar. 

Að því er fram kemur í Morgunblaðinu er gert ráð fyrir að fámennt teymi stjórnanda og þriggja sigmanna myndu sinna leitinni. Þá yrði að gæta ítrustu varúðar.

