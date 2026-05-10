Tékkneski fótboltarisinn Slavia Prag á yfir höfði sér þunga refsingu en forráðamenn félagsins hafa einnig þegar gripið sjálfir til ráðstafana, eftir ofbeldisfulla innrás stuðningsmanna á völlinn í leik gegn Sparta Prag í borgarslagnum í gær.
Slavia var 3-2 yfir í leiknum og komið vel fram í uppbótartíma þegar óeirðirnar brutust út. Stuðningsmenn liðsins misstu sig of snemma en sigur í leiknum hefði tryggt Slavia meistaratitilinn.
Þeir réðust meðal annars á þrjá leikmenn Sparta, markvörðinn Jakub Surovčík, varnarmanninn Jakub Martinec og sóknarmanninn Matyáš Vojta.
Núna er búist við því að Slavia verði dæmt 3-0 tap og að forskotið á Sparta minnki úr átta í fimm stig þegar enn verða þrjár umferðir eftir.
Samkvæmt AP fréttastofunni má búast við niðurstöðu aganefndar á þriðjudag og er talið að auk þess að verða dæmt tap muni Slavia fá háa sekt og stuðningsmannabann.
Chaos in Prague as a premature pitch invasion leads to the derby between Slavia and Sparta being abandoned 😳The home side, Slavia, had been 3-2 up in stoppage time and were seconds away from clinching the Czech title 🇨🇿pic.twitter.com/mJ3m7JA9bi— Men in Blazers (@MenInBlazers) May 9, 2026
Sparta Prag gæti einnig fengið refsingu vegna sinna stuðningsmanna sem kveiktu í blysum og ollu skemmdarverkum á leikvanginum.
Jaroslav Tvrdík, framkvæmdastjóri Slavia, segir hegðun stuðningsmanna félagsins hafa verið „ömurlega og óásættanlega“. Hann segist raunar neita að kalla þá sem réðust inn á völlinn stuðningsmenn. „Þetta er ekki fótbolti. Þetta er ekki Slavia. Við þurfum öll að burðast með þessa skömm,“ skrifaði Tvdrík í afdráttarlausri færslu á Twitter.
Hodnotami Slavie nejsou nenávist a násilí. Přijímáme odpovědnost a vyvodíme důsledky.To, co se odehrálo v závěru včerejšího derby ve Fortuna Areně, je nejtěžší chvíle v novodobé historii klubu.Skupina lidí – odmítám je nazývat fanoušky – vběhla na hrací plochu, napadla hráče…— Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) May 10, 2026
Félagið hefur þegar ákveðið að loka norðurstúkunni á leikvangi sínum, þar sem mestu fótboltabullur félagsins halda sig jafnan, um óákveðinn tíma. Tvdrík segir að til greina komi að hafa hana lokaða allt næsta keppnistímabil.
Þá verða þeir sem réðust á leikmenn Sparta settir í ævilangt bann, segir Tvdrík. Félagið ætlar sömuleiðis að krefjast skaðabóta frá sökudólgunum vegna skemmda og þeirra sekta sem Slavia kemur til með að þurfa að greiða.
Þá voru leikmennirnir Tomás Chorý og David Doudera, sem báðir fengu rautt spjald, teknir út úr aðalliði félagsins.