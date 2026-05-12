Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur ákveðið að fela lögmannsstofu að rannsaka hvað skýri nærri ársseinkun á umhverfismati Sundabrautar. Ráðherrann segir slíkar tafir fáheyrðar.
Fjallað var um málið í kvöldfréttum Sýnar en fyrir áramót vonaðist innviðaráðherrann til að unnt yrði að bjóða út Sundabrautina á næsta ári og að hún gæti jafnvel orðið tilbúin árið 2032. Þær tímaáætlanir virðast núna vera í óvissu.
Ráðherrann vill þó ekki gefa frá sér að markmiðin náist.
„Já, við stefnum ótrauð á það,“ segir Eyjólfur.
„Umhverfismatsskýrslan og umhverfismatið hefur tafist alveg gríðarlega. Ég hélt að þetta ætti að klárast síðasta vor,“ segir ráðherrann í sjónvarpsfrétt Sýnar:
Hann hafnar því að stofnun innviðafélags þurfi að tefja verkefnið. Ráðherrann hyggst hins vegar fela lögmannsstofu að rannsaka hvað valdi töfum á umhverfismati en það er núna í meðförum Húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsstofnunar, eða HMS, sem Skipulagsstofnun rann nýlega inn í.
„Þetta er algjörlega fáheyrt að svona tafir séu á umhverfismati. Það er gerð matsáætlun þarna. Og það virðist ekki vera metið eftir þeirri áætlun heldur farið út um allar koppagrundir, - fundnar nýjar plöntur og svo fleira.
Þetta er lögbundið mat með matsáætlun og það á að meta umhverfisáhrif framkvæmdarinnar samkvæmt þeirri matsáætlun. Það virðist ekki hafa verið gert, það virðist hafa verið farið út fyrir það mat,“ segir Eyjólfur.
En stærsta spurningin er: Á að smíða brú yfir Kleppsvík eða grafa göng?
-Hver tekur þá ákvörðun?
„Ég tel að hún sé á mínu borði og vissulega kannski líka sveitarfélagsins, en skipulagsvaldið er þar. En þetta er fyrst og fremst ríkið sem er að byggja þennan veg. Og ég er með ábyrgð á þessum málaflokki.“
-Vegagerðin mælir eindregið með brú. Ertu sammála því mati?
„Mér finnst það mjög áhugaverður kostur, ég verð að segja alveg eins og er. Brú, samkvæmt mínum upplýsingum, er ódýrari kostur. Og meiri notkun á brú,“ svarar innviðaráðherra en hér er ítarlegri lýsing á Sundabraut:
Framkvæmdir við Sundabraut gætu hafist eftir tvö ár, gangi áform stjórnvalda eftir. Þeir sem vilja lýsa skoðun sinni hafa núna sex vikna frest, til 30. nóvember, til að koma áliti sínu á framfæri.
Vegagerðin telur að markmið um bættar samgöngur fyrir alla ferðamáta með lagningu Sundabrautar náist að mestu með því að byggja brú yfir Kleppsvík, jarðgöng nái síður að uppfylla þau markmið, þau útiloki samgöngumöguleika hjólandi og gangandi. Í undirbúningi séu opnir kynningarfundir vegna væntanlegrar umhverfismatsskýrslu um brautina, sem von er á í samráðsgátt Skipulagsstofnunar í næstu viku.
Sundabrú, sem Vegagerðin mælir með að verði reist yfir Kleppsvík, minnir um margt á Tromsøbrú, helsta kennileiti Tromsø, stærstu borgar Norður-Noregs. Brýrnar yrðu álíka langar og álíka háar, báðar steinsteyptar á súlum og ekki ósvipaðar útlits.