Húsnæðisuppbygging er á meðal þeirra mála sem eru ofarlega í huga kjósenda nú þegar örfáir dagar eru til sveitarstjórnarkosninga. Berghildur Erla, fréttakona okkar, ræddi við oddvita framboðanna í borginni og spurði þá út í þéttingarstefnuna og húsnæðisuppbyggingu. Þrír oddvitar segja þéttingarstefnuna komna út í skurð.
Nú er búið að koma hátt í 150 farþegum sem voru fastir um borð í skipinu Hondius til síns heima. Níu greindust í hópsýkingu Hantaveiru um borð í skipinu og þrír létust. Yfirmaður WHO varaði ríki heims við því að fleiri Hantaveirusmit gætu komið upp á næstu dögum. Við fáum Guðrúnu Aspelund sóttvarnalækni í sett til að fá hana til að fræða okkur betur um veiruna.
Fólkið sem braust inn í svínabú Stjörnugríss á Kjalarnesi í fyrrinótt skildi eftir bréf á vettvangi með skilaboðum sem beindust að eigendum. Dýr drápust eftir innbrotið og önnur meiddust. Formaður Dýraverndarsambands Íslands fordæmir athæfið og segist ekki trúa því að þarna hafi sannir dýravinir verið á ferð.
Við tökum stöðuna á breskum stjórnmálum en þrýstingurinn á Keir Starmer forsætisráðherra eykst með hverjum deginum og í dag hafa fjórir ráðherrar í hans ríkisstjórn sagt af sér og hvatt hann til að gera slíkt hið sama.
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur falið lögmannsstofu að rannsaka hvað skýri nærri ársseinkum á umhverfismati Sundabrautar. Kristján Már Unnarsson fer ofan í saumana á þessu máli en hann ætlar líka að segja okkur frá því að opnun nýs Vestfjarðavegar um Gufudalssveit muni seinka enn frekar.
Fyrri undankeppni Eurovision er á dagskrá í kvöld. Fréttastofa fór á stúfana og ræddi við fólkið í landinu um söngvakeppnina en á þeim var að heyra að sjaldan eða aldrei væri jafn lítil spenna fyrir keppninni. Við verðum þá í beinni útsendingu með fulltrúum Impovision sem bjóða fólki upp á valmöguleika í stað Eurovision.
Í sportinu segjum við frá því að fjárhagsstaða HSÍ er grafalvarleg en sambandið skuldar tæpar 150 milljónir og þarf aðstoð frá ríkinu. Þá verður rætt við Sigtrygg Arnar leikmann Tindastóls fyrir stórleik kvöldsins.
Og í Ísland í dag mætast fulltrúar yngstu flokkanna sem bjóða fram í borginni og takast á um helstu málefni.