Héraðssaksóknari hefur ákært karlmann fyrir nauðgun með því að hafa án samþykkis og með ólögmætri nauðung haft kynferðismök við konu á heimili hennar í Hafnarfirði. Nauðgunin er sögð hafa átt sér stað 17. mars 2024.
„Ákærði snerti brjóst hennar utanklæða í sófa í stofu og dró og ýtti henni síðan inn í svefnherbergi þar sem hann ýtti henni á rúmið, tók hana úr buxum og nærbuxum, kyssti hana á munninn, strauk brjóst hennar utanklæða, snerti kynfæri hennar og setti fingur inn í leggöng hennar en ákærði virti ekki endurteknar óskir [konunnar] um að hætta.“ Þetta kemur fram í ákæru héraðssaksóknara en embættið telur athæfið vera brot á kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga.
Ákæran var gefin út 23. apríl og verður málið höfðað fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Héraðssaksóknari fer fram á að ákærði verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar.
Konan gerir einnig einkaréttarkröfu og krefst þess að manninum verði gert að greiða 3,5 milljónir króna í miskabætur auk vaxta og þóknun lögmanns vegna réttargæslu hennar.