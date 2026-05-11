Félagarnir Egill Jón Agnarsson og Ísak Kukalj hafa vakið mikla athygli fyrir uppátæki sitt í síðustu viku þar sem þeir komu sófa fyrir á tveimur rafskútum frá Hopp og óku eftir Leirulæk í Laugardal. Þeir sáu myndband á Instagram þar sem nokkrir strákar höfðu gert slíkt hið sama. Þeir voru ekki lengi að ákveða sig, hoppuðu í Góða hirðinn, keyptu sófa á 4.500 krónur og „kýldu á þetta“.
„Þetta var án gríns minna mál en við höfðum ímyndað okkur. Við fundum bara út úr þessu strax,“ segir hinn 24 ára gamli Egill Jón í samtali við Vísi þegar hann er spurður hvernig hafi gengið hjá honum og Ísaki, 23 ára, félaga hans að aka sófanum og halda jafnvægi.
„Þetta gekk vel og ég mæli með því að fólk prófi þetta. Það þarf bara að finna rétta sófann. Hann má alls ekki vera á fótum,“ segir Egill.
Þeir óku tæpan kílómetra eftir Leirulæk en það voru ekki margir á ferli að sögn Egils.
„Við rákumst á einhverja krakka sem spurðu hvað við værum að gera en það var svo sem enginn krakki mjög forvitinn um þetta,“ segir Egill. Nokkrir iðnaðarmenn hafi einnig veitt þeim eftirtekt.
Það kom Agli og Ísaki í opna skjöldu hvað viðbrögðin við uppátækinu hafa verið jákvæð.
„Sem er frábært en við höfðum ímyndað okkur að við myndum fá meiri skammir og hatur fyrir,“ segir Egill og nefnir í því samhengi að umræðan á Laugarness hverfissíðunni geti verið frekar hörð.
Vísir ræddi við Hopp um þetta uppátæki fyrr í dag en Kristín Hrefna Halldórsdóttir framkvæmdastjóri Hopps var svo hrifin af því að hún vildi ráða félagana í vinnu.
„Það fer svolítið eftir því hvaða starf hún vill fá okkur í,“ segir Egill léttur í bragði þegar þessi viðbrögð framkvæmdastjórans eru borin undir hann.