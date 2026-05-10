Draumur Elíasar Rafns Ólafssonar og félaga í Midtjylland um danska meistaratitilinn í fótbolta rann út í sandinn í kvöld þegar AGF tryggði sér titilinn með 2-0 sigri gegn Bröndby á útivelli.
AGF er því danskur meistari í fyrsta sinn í 40 ár, eða frá árinu 1986, en liðið er með fjögurra stiga forskot á Midtjylland þegar aðeins lokaumferðin er eftir.
Midtjylland var eina liðið sem veitti AGF keppni og endar í 2. sæti.
Sigur AGF í dag var aldrei í hættu en Henrik Dalsgaard kom liðinu yfir á 3. mínútu og Kevin Yakob bætti við seinna markinu á 26. mínútu.
AGF er því danskur meistari í sjötta sinn og á vef danska fótboltamiðilsins Bold er kallað eftir því að reist verði stytta af þjálfaranum Jakob Poulsen eftir afrek tímabilsins.
Þar er einnig bent á að tveir leikmenn hafi nú afrekað það að verða Danmerkurmeistarar með þremur ólíkum liðum því fyrrnefndur Dalsgaard varð einnig meistari með AaB og Midtjylland, og Jesper Hansen varð meistari með Nordsjælland og Midtjylland. Aðeins Hans Aabech og Jens Madsen höfðu áður afrekað þetta.
Elías Rafn átti frábæran leik í dag og hélt markinu hreinu gegn Nordsjælland en liðsfélögum hans tókst ekki að skora og þar með gafst AGF færi á að vinna titilinn í dag.