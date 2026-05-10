Íslenski landsliðsmarkvörðurinn í fótbolta, Elías Rafn Ólafsson, var besti leikmaður FC Midtjylland þegar liðið gerði markalaust jafntefli gegn Nordsjælland í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Úrslitin gætu gert það að verkum að möguleikar Midtjylland á meistaratitlinum yrðu að engu á eftir.
Elías Rafn bjargaði FC Midtjylland trekk í trekk í leik dagsins. Bjargaði því sem bjarga varð.
Stigið er hins vegar ekki nægilega gott fyrir Midtjylland því úrslitin sjá til þess að AGF getur tryggt sér danska meistaratitilinn með sigri gegn Bröndby seinna í dag.
Midtjylland er eftir leik dagsins með 60 stig og er einu stigi á eftir AGF sem á leik til góða gegn Bröndby seinna í dag.
Þar sem ein umferð verður eftir af dönsku deildinni eftir leiki dagsins er ljóst að sigur AGF í dag býrt til fjögurra stiga forskot þeirra á toppnum. Midtjylland myndi því ekki geta brúað það vil.
Allt annað en sigur AGF í dag sér til þess að titilbaráttan verður enn opin fyrir lokaumferðina.