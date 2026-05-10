Einhverjir stuðningsmenn Slavía Prag í Tékklandi eiga yfir höfði sér lífstíðarbann frá leikjum félagsins sökum hegðunar sinnar í borgarslagnum gegn Sparta Prag í gær þar sem lið þeirra var nokkrum mínútum frá því að vinna tékknesku deildina.
Komið var fram á sjöundu mínútu uppbótartíma leiksins og Slavía Prag að sigla heim meistaratitlinum þegar að fjöldinn allur af stuðningsmönnum liðsins tóku upp á því að hlaupa inn á völlinn. Nokkrir þeirra kusu að stofna til óláta.
🚨🇨🇿 Meanwhile in the Prague derby... the Slavia Prague fans stormed the pitch in the last minutes of the match and charged towards the Sparta Prague fans. 😳 pic.twitter.com/ALDzsNvwqG— EuroFoot (@eurofootcom) May 10, 2026
Kveiktu þeir á blysum og köstuðum nokkrum þeirra í átt að stuðningsmönnum Sparta Prag. Þá virtist eitt blysið hafna í höfði Jakub Surovcik, markverði liðsins.
Dómarar leiksins ákváðu með öllu réttu að stöðva leikinn og var hann ekki kláraður. Titillinn því ekki í höfn hjá Slavía Prag og aðeins nokkrir ólátabelgir úr hópi stuðningsmanna félagsins sem komu í veg fyrir það.
Formaður félagsins, Jaroslav Tvrdik, hefur heitið því að hafa upp á sökudólgunum og dæma þá í lífstíðarbann frá leikjum félagsins. Fyrir hönd Slavía Prag bað hann alla þá sem komu að leiknum afsökunar.
„Gildi Slavía Prag eru ekki hatur og ofbeldi. Við skörumst ekki undan ábyrgð í þessu máli og það verða afleiðingar. Þetta er erfiðasta stundin í sögu félagsins í seinni tíð. Þetta er ekki fótbolti. Þetta er ekki Slavía. Það er skömm að þessu.“
Óvíst er á þessari stundu hverjar afleiðingarnar verða fyrir Slavía Prag í þessu máli eða hvenær leikur liðsins við Sparta Prag verður kláraður.
Átta stig skilja liðin að í fyrsta og öðru sæti tékknesku deildarinnar þegar að fjórar umferðir eru eftir af tímabilinu.