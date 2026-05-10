Fótbolti

Rændu sínu liði titilfögnuði og eiga yfir höfði sér líf­stíðar­bann

Aron Guðmundsson skrifar
Ótrúlegar senur og fótboltanum ekki til framdráttar í Tékklandi
Ein­hverjir stuðnings­menn Slavía Prag í Tékk­landi eiga yfir höfði sér líf­stíðar­bann frá leikjum félagsins sökum hegðunar sinnar í borgarslagnum gegn Sparta Prag í gær þar sem lið þeirra var nokkrum mínútum frá því að vinna tékk­nesku deildina.

Komið var fram á sjöundu mínútu uppbótartíma leiksins og Slavía Prag að sigla heim meistaratitlinum þegar að fjöldinn allur af stuðningsmönnum liðsins tóku upp á því að hlaupa inn á völlinn. Nokkrir þeirra kusu að stofna til óláta.  

Kveiktu þeir á blysum og köstuðum nokkrum þeirra í átt að stuðningsmönnum Sparta Prag. Þá virtist eitt blysið hafna í höfði Jakub Surovcik, markverði liðsins.

Dómarar leiksins ákváðu með öllu réttu að stöðva leikinn og var hann ekki kláraður. Titillinn því ekki í höfn hjá Slavía Prag og aðeins nokkrir ólátabelgir úr hópi stuðningsmanna félagsins sem komu í veg fyrir það. 

Formaður félagsins, Jaroslav Tvrdik, hefur heitið því að hafa upp á sökudólgunum og dæma þá í lífstíðarbann frá leikjum félagsins. Fyrir hönd Slavía Prag bað hann alla þá sem komu að leiknum afsökunar.

„Gildi Slavía Prag eru ekki hatur og ofbeldi. Við skörumst ekki undan ábyrgð í þessu máli og það verða afleiðingar. Þetta er erfiðasta stundin í sögu félagsins í seinni tíð. Þetta er ekki fótbolti. Þetta er ekki Slavía. Það er skömm að þessu.“

Óvíst er á þessari stundu hverjar afleiðingarnar verða fyrir Slavía Prag í þessu máli eða hvenær leikur liðsins við Sparta Prag verður kláraður. 

Átta stig skilja liðin að í fyrsta og öðru sæti tékknesku deildarinnar þegar að fjórar umferðir eru eftir af tímabilinu. 

Tékkland

