Orri Steinn Óskarsson átti stóran þátt í að tryggja Real Sociedad stig gegn Real Betis í hörkuleik í spænsku deildinni í fótbolta í kvöld.
Real Betis hefði með sigri komist langt með að tryggja sig í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð og liðið komst í 2-0.
Orri minnkaði hins vegar muninn þegar hann skilaði boltanum fagmannlega í netið af stuttu færi eftir fyrirgjöf frá vinstri. Hann var svo næstum því búinn að jafna strax í kjölfarið en var dæmdur rangstæður.
Þess í stað jafnaði fyrirliðinn Mikel Oyarzabal úr vítaspyrnu í uppbótartíma og þar við sat, 2-2.
Orri hefur því skorað þrjú mörk í síðustu fimm deildarleikjum á síðasta mánuði, auk þess auðvitað að fagna bikarmeistaratitlinum.
Real Sociedad er nú með 44 stig í 8. sæti, eftir 35 leiki, og í harðri baráttu um að komast í Evrópukeppni. Real Betis er hins vegar með 54 stig í 5. sæti, fjórum stigum á undan Celta sem er eina liðið sem gæti komið í veg fyrir að Real Betis fari í Meistaradeildina á næstu leiktíð. Ljóst varð í vikunni að fimm efstu lið Spánar færu í Meistaradeildina.