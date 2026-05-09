Fótbolti

Sjáðu markið: Róbert Frosti hetja GAIS

Aron Guðmundsson skrifar
Róbert Frosti í leik með GAIS Mynd: GAIS

Róbert Frosti Þorkelsson reyndist hetja GAIS sem vann eins marks sigur Västerås SK í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Róbert skoraði eina mark leiksins. Lokatölur 1-0 GAIS í vil.

Róbert Frosti var í byrjunarliði GAIS í dag og spilaði 87.mínútur í dag og var með bestu leikmönnum vallarins. Hann skoraði eina mark leiksins á 56. mínútu eftir stoðsendingu frá Rasmus Niklasson. 

Um annað mark Róberts Frosta var að ræða í sænsku úrvalsdeildinni á tímabilinu. Sigurinn fleytir liðinu upp í 8.sæti deildarinnar. GAIS hefur sótt átta stig í fyrstu sjö leikjum sínum í deildinni.

Sigurmark Róberts Frosta má sjá hér fyrir neðan: 

