Sjáðu markið: Róbert Frosti hetja GAIS

Róbert Frosti Þorkelsson reyndist hetja GAIS sem vann eins marks sigur Västerås SK í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Róbert skoraði eina mark leiksins. Lokatölur 1-0 GAIS í vil.
Róbert Frosti var í byrjunarliði GAIS í dag og spilaði 87.mínútur í dag og var með bestu leikmönnum vallarins. Hann skoraði eina mark leiksins á 56. mínútu eftir stoðsendingu frá Rasmus Niklasson.
Um annað mark Róberts Frosta var að ræða í sænsku úrvalsdeildinni á tímabilinu. Sigurinn fleytir liðinu upp í 8.sæti deildarinnar. GAIS hefur sótt átta stig í fyrstu sjö leikjum sínum í deildinni.
Sigurmark Róberts Frosta má sjá hér fyrir neðan:
GAIS spräcker nollan 💥Se alla höjdpunkter, mål och klipp från Allsvenskan på Fotbollskanalen: https://t.co/w7BkseRx9h pic.twitter.com/vV1S92bHID— Fotbollskanalen (@fotbollskanal) May 9, 2026
