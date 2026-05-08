„Held að við höfum ekki gert þetta áður“

Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, stýrði liði sínu til sigurs í þriðja deildarleiknum í röð. Rúnar rekur ekki minni til þess að hann hafi gert það áður sem þjálfari Fram en vildi þó ekki fullyrða neitt í þeim efnum. „“
„Fyrri hálfleikur var eflaust mikil skemmtun fyrir þá sem voru að horfa á leikinn en mér fannst við gera helst til of mikið af mistökum. Við vorum ánægðir með að vera í jafnri stöðu þrátt fyrir þau mistök sem við vorum að gera og við núllstilltum okkur í hálfleik,“ sagði Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, eftir þá rússíbanareið sem þessi leikur var.
„Við náðum að loka betur á skyndisóknirnar þeirra í seinni hálfleik en Tryggvi Hrafn Haraldsson er einn af bestu skyndisókarleikönnum þessarar deildar þannig að auðvitað fengu þeir sín færi áfram. Við náðum hins vegar að setja þá undir meiri pressu og skapa fleiri færi og innbyrtum flottan sigur í frábærum fótboltaleik,“ sagði Rúnar enn fremur.
„Það er til marks um breiddina í leikmannahópnum að við fáum mikla orku og gæði með þeim varamönnum sem koma inná í þessum leik líkt og áður í upphafi tímabilsins. Jakob Byström skorar svo markið sem gerði gæfumuninn sem var mjög gaman að sjá,“ sagði hann hreykinn um lið sitt.
„Ég held að þetta sér í fyrsta skipti sem við tengjum saman þrjá sigurleik í deild síðan ég tók við Framliðinu. Það er skref í átt að því að búa til lið sem getur barist í toppbaráttu og að vinna þá titla sem í boði eru. Við erum búnir að skora 18 mörk í fimm leikjum sem er gleðilegt og næst er að ná jafnvægi í varnarleikinn,“ sagði Rúnar léttur.