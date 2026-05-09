Ísak Snær aftur upp í efstu deild með Lyngby

Ísak Snær Þorvaldsson og liðsfélagar hans í liði Lyngby tryggðu sér í dag aftur sæti í efstu deild Danmerkur með 2-0 sigri á Hvidovre.
Sigur Lyngby gerir það að verkum að sæti liðsins í efstu deild á næsta ári er tryggt. Liðið mun enda á toppi næstefstu deildar Danmerkur en enn eru þrjár umferðir eftir af tímabilinu.
Ísak Snær var keyptur til Lyngby frá Rosenborg í síðasta mánuði en hann kom fyrst til félagsins á láni. Ísak var í byrjunarliði Lyngby í dag og spilaði 62 mínútur.
Lyngby féll úr dönsku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili en var ekki lengi í næstefstu deild.