Fótbolti

Ísak Snær aftur upp í efstu deild með Lyngby

Aron Guðmundsson skrifar
Ísak Snær hefur verið að gera flotta hluti með liði Lyngby sem mun spila aftur í dönsku úrvalsdeildinni á næsta tímabili
Ísak Snær hefur verið að gera flotta hluti með liði Lyngby sem mun spila aftur í dönsku úrvalsdeildinni á næsta tímabili Mynd: Lyngby BK

Ísak Snær Þorvaldsson og liðsfélagar hans í liði Lyngby tryggðu sér í dag aftur sæti í efstu deild Danmerkur með 2-0 sigri á Hvidovre.

Sigur Lyngby gerir það að verkum að sæti liðsins í efstu deild á næsta ári er tryggt. Liðið mun enda á toppi næstefstu deildar Danmerkur en enn eru þrjár umferðir eftir af tímabilinu. 

Ísak Snær var keyptur til Lyngby frá Rosenborg í síðasta mánuði en hann kom fyrst til félagsins á láni. Ísak var í byrjunarliði Lyngby í dag og spilaði 62 mínútur. 

Lyngby féll úr dönsku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili en var ekki lengi í næstefstu deild. 

Danski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið