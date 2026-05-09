Fótbolti

Kristall skoraði af 45 metra færi en gullið rann úr greipum í vító

Sindri Sverrisson skrifar
Kristall Máni Ingason skoraði magnað mark í bikarúrslitaleiknum.
Kristall Máni Ingason skoraði magnað mark í bikarúrslitaleiknum.

Íslendingaliðið Brann var grátlega nálægt því að vinna Evrópuævintýramennina í Bodö/Glimt í úrslitaleik norsku bikarkeppninar í fótbolta í kvöld. Úrslitin réðust í vítaspyrnukeppni.

Kristall Máni Ingason skoraði frábært mark fyrir Brann og þeir Jón Dagur Þorsteinsson og Freyr Alexandersson virtust ætla að fagna sigri áður en Bodö/Glimt jafnaði í 2-2 rétt fyrir lok venjulegs leiktíma.

Staðan var svo 3-3 eftir framlenginguna, eftir að Brann jafnaði tveimur mínútum fyrir lok hennar, og því var gripið til vítaspyrnukeppni. Þar nýtti Bodö/Glimt fyrstu fjórar spyrnur sínar en Brann klúðraði tveimur og varð því að sætta sig við silfurverðlaunin.

Titillinn blasti við Brann fimm mínútum fyrir leikslok

Kristall Máni og Jón Dagur voru báðir í byrjunarliði Brann en Freyr skipti þeim af velli um miðjan seinni hálfleikinn, þegar Brann var enn 2-1 yfir.

Bodö/Glimt komst yfir með sjálfsmarki á sjöundu mínútu en Brann breytti stöðunni í 2-1 á tveimur mínútum skömmu fyrir hálfleik. Felix Horn Myhre skoraði fyrst en þar gerði Nikita Haikin, markvörður Bodö/Glimt, slæm mistök.

Haikin gerði svo aftur mistök þegar hann hreinsaði í burtu, beint á Kristal Mána sem skoraði frábært mark af um 45 metra færi.

Brann virtist svo ætla að vinna í venjulegum leiktíma en á 86. mínútu tókst Bodö/Glimt að jafna, 2-2, með marki Ola Brynhildsen eftir hornspyrnu og því var gripið til framlengingar.

Bætti upp fyrir mistökin og varði tvö víti

Bodö/Glimt komst svo yfir þegar tíu mínútur voru eftir af framlengingunni en Horn Myhre náði í vítaspyrnu og jafnaði metin úr henni, á 118. mínútu.

Því var gripið til vítaspyrnukeppninnar þar sem Haikin bætti upp fyrir mistök sín fyrr í leiknum og varði spyrnur Joachim Soltvedt og Markus Haaland.

