Kristall skoraði af 45 metra færi en gullið rann úr greipum í vító

Íslendingaliðið Brann var grátlega nálægt því að vinna Evrópuævintýramennina í Bodö/Glimt í úrslitaleik norsku bikarkeppninar í fótbolta í kvöld. Úrslitin réðust í vítaspyrnukeppni.
Kristall Máni Ingason skoraði frábært mark fyrir Brann og þeir Jón Dagur Þorsteinsson og Freyr Alexandersson virtust ætla að fagna sigri áður en Bodö/Glimt jafnaði í 2-2 rétt fyrir lok venjulegs leiktíma.
Staðan var svo 3-3 eftir framlenginguna, eftir að Brann jafnaði tveimur mínútum fyrir lok hennar, og því var gripið til vítaspyrnukeppni. Þar nýtti Bodö/Glimt fyrstu fjórar spyrnur sínar en Brann klúðraði tveimur og varð því að sætta sig við silfurverðlaunin.
Kristall Máni og Jón Dagur voru báðir í byrjunarliði Brann en Freyr skipti þeim af velli um miðjan seinni hálfleikinn, þegar Brann var enn 2-1 yfir.
Bodö/Glimt komst yfir með sjálfsmarki á sjöundu mínútu en Brann breytti stöðunni í 2-1 á tveimur mínútum skömmu fyrir hálfleik. Felix Horn Myhre skoraði fyrst en þar gerði Nikita Haikin, markvörður Bodö/Glimt, slæm mistök.
Haikin gerði svo aftur mistök þegar hann hreinsaði í burtu, beint á Kristal Mána sem skoraði frábært mark af um 45 metra færi.
Brann virtist svo ætla að vinna í venjulegum leiktíma en á 86. mínútu tókst Bodö/Glimt að jafna, 2-2, með marki Ola Brynhildsen eftir hornspyrnu og því var gripið til framlengingar.
Bodö/Glimt komst svo yfir þegar tíu mínútur voru eftir af framlengingunni en Horn Myhre náði í vítaspyrnu og jafnaði metin úr henni, á 118. mínútu.
Því var gripið til vítaspyrnukeppninnar þar sem Haikin bætti upp fyrir mistök sín fyrr í leiknum og varði spyrnur Joachim Soltvedt og Markus Haaland.